Estúdio adquire direitos de livro que começou como fanfic de 'Harry Potter' por R$ 16,2 milhões

Estadão Conteúdo

O estúdio Legendary adquiriu os direitos autorais cinematográficos de Alchemised, livro de fantasia sombria de SenLinYu, em um acordo de cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões na cotação atual). A informação é da revista americana The Hollywood Reporter.

Alchemised é uma fanfic inspirada no universo de Harry Potter, série da britânica J. K. Rowling, que se tornou um livro cujo lançamento ocorre em 1º de outubro no Brasil. O lançamento da obra fora do País será em 23 de setembro.

Também de acordo com o veículo, a Legendary fez uma oferta preventiva para que não houvesse concorrência. Uma fonte da revista mencionou que o valor da compra foi um dos maiores entre os que concedem direitos cinematográficos de um livro.

"Estou honrado pelo incrível entusiasmo da Legendary pelo projeto e mal posso esperar para ver o mundo de Paladia ganhar vida", disse o autor, que se identifica como não-binário. SenLinYu é um autor conhecido no mundo das fanfics, especialmente às do ship (casal fictício) "Dramione", que ocorre entre os personagens Draco Malfoy e Hermione Granger.

Saiba mais sobre o livro

Alchemised, cujo lançamento oficial no Brasil é em 1º de outubro, é um livro do autor SenLinYu que originalmente foi escrito como uma fanfic "Dramione". Nele, Helena Marino é uma ex-alquimista que perde seus poderes após o assassinato de seus aliados. Ela vive no mundo de Paladia que, após um conflito, sofre com uma nova classe dominante, formada por guildas corruptas e necromantes depravados.

Agora, Helena é uma prisioneira de guerra que perdeu as próprias memórias: mantida em cativeiro, ela era tida como alguém de pouca importância na hierarquia. Entretanto, seus sequestradores descobrem aos poucos que sua memória foi alterada para não entregar seu verdadeiro papel como resistência. Aprisionada em meio a ruínas, Helena luta para proteger seu passado perdido e preservar os últimos resquícios de quem foi um dia, enquanto desvenda os segredos de seu captor e da prisão em que se encontra.

A obra da editora Intrínseca está disponível para pré-venda na Amazon, por R$ 89,90 na capa comum e R$ 56,90 no kindle. A edição de capa dura custa R$ 149,90.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

LITERATURA/DIREITOS/LIVRO/FANFIC/HARRY POTTER
Cultura
