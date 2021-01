Estrela de reality é presa tentando fugir com o namorado que testou positivo para covid-19

A estrela de Love Island, Zara Holland, foi presa tentando fugir de Barbados com o namorado depois que ele testou positivo para covid-19. Policiais caribenhos abordaram o casal enquanto eles supostamente tentavam embarcar em um avião para casa para evitar que fiquem em quarentena.

O casal estava de férias e foi detido sob suspeita de desrespeitar os estritos regulamentos contra a disseminação do coronavírus. Eles podem enfrentar acusações criminais, incluindo colocar em risco a vida de outras pessoas, uma multa de 18 mil libras (o equivalente a mais de R$ 127 mil) cada e um ano de prisão.

Eles foram testados quando chegaram a Barbados na tarde de domingo (27) e receberam a orientação de se isolarem em seu quarto de hotel para aguardar os resultados.

Quando o teste de Elliott deu positivo na terça-feira (29), os dois receberam pulseiras de identidade vermelhas e disseram que seriam levados para a Base Militar da ilha, que foi transformada em um centro de quarentena para infectados pelo coronavírus.

No entanto, antes que os agentes de saúde com uniformes anticorrosivos chegassem para buscá-los, Zara e Elliott supostamente cortaram suas pulseiras, reservaram um voo e fugiram para o aeroporto de táxi.

Um membro da equipe do hotel onde eles ficaram teria encontrado as pulseiras cortadas e chamado a polícia - que abordou o casal que passava pela segurança.

Elliott e Zara ficaram detidos na quarta-feira (30) em uma enfermaria de covid-19 no Hospital St Lucy, no norte de Barbados.

O chefe médico, Kenneth George, disse que vários turistas desrespeitaram as regras da covid-19 da ilha. “Há três turistas que têm um interesse especial. Dois estão em quarentena e um sob custódia policial. Dois foram presos no aeroporto. Este é um assunto policial e espero que as provas adequadas sejam apresentadas”, explicou.

Um porta-voz do Ministério da Saúde e Bem-Estar do país acrescentou: “Recebemos várias reclamações verificadas de violações dos protocolos da covid-19 com relação a visitantes em quarentena. Essas regras e regulamentos foram implementados para proteger os trabalhadores do setor hoteleiro e do resto do país. Tomaremos medidas firmes contra qualquer indivíduo que violar os protocolos”.