Estadão: Ministra diz que morte da irmã Marielle Franco abriu 'tampa de bueiro' no Rio

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira, 24, o julgamento dos réus acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Em entrevista à Coluna, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse viver uma "mistura de sentimentos", mas acredita que a luta da família "não foi em vão". "A gente falou tanto esta frase: ?Quem mandou matar Marielle e Anderson?', e chegar nesse julgamento é uma mistura de que nossa luta não foi em vão, e não vai parar pós-julgamento, mas de que a gente não queria estar nessa posição", lamentou. Ela acredita que o caso da irmã "abriu a tampa de um bueiro" no Rio, onde, entre outras particularidades do caso, um dos réus acusados de encomendar o assassinato foi o próprio chefe da Polícia Civil do Estado à época.

DESVENDA. "A Mari abre uma tampa de um bueiro, porque ter um delegado que sentava com a gente sendo um possível participante disso é infelizmente o retrato do nosso Estado", afirmou.

FRAGILIDADE. "Segurança pública vai ser sempre um calo no nosso sapato, mas espero muito que a gente possa olhar para o nosso Estado e pense: ?A gente venceu', mas não vejo muita mudança", disse a irmã de Marielle.

FATO. "Justiça mesmo seria ela estar viva, mas agora a gente vai até o final, para mostrar que não tem crime que mereça ficar impune no Brasil."

BASE. Anielle contou que a família está em Brasília desde o domingo, 22, e que a mãe, Marinete, se apoia na fé para seguir firme diante de uma perda tão violenta e repentina. Ela lamentou que, mesmo 8 anos depois da execução, a irmã ainda seja alvo de ataques.

ACOMODAÇÃO. Aliados do senador Carlos Portinho (PL-RJ) diziam até esta terça que ele concorreria à reeleição por outro partido se não tivesse espaço no PL. Ele acabou fora da chapa anunciada por Flávio Bolsonaro, mas foi convidado a participar da coordenação da campanha presidencial. Dirigentes do PL negam que seja "prêmio de consolação" e dizem que ele ficará na sigla.

ENDEREÇO. O presidente do União Brasil, o pernambucano Antônio Rueda, deve concorrer a deputado federal em outro domicílio. Tentará a vaga pelo Rio.

CERCO. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), passou a ser alvo de um pedido de afastamento do cargo. O requerimento, protocolado pela deputada distrital Paula Belmonte, na segunda-feira, 23, diz que a medida cautelar deve ser adotada por 180 dias ou enquanto durar a investigação do caso Master/BRB.

INVESTIDA. O pedido de urgência do projeto de regulamentação econômica das big techs foi incluído novamente na pauta da Câmara na quarta-feira, 25. Mas, diante das resistências, parlamentares já avaliam recorrer ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para pressionar por uma urgência constitucional. Assim a proposta tranca a pauta se não for votada.

VIAJA. O Brasil é o homenageado deste ano na maior feira de turismo de Portugal, a BTL Lisboa, que começa na quarta. Segundo dados do governo, de 2022 a 2025, o fluxo de turistas portugueses no Brasil cresceu 80%.

PRONTO, FALEI! Hugo Motta Presidente da Câmara "Não está em nenhum horizonte aqui na Câmara a perspectiva de se legalizar supersalários através de projetos que já estejam tramitando ou que venham a estar."

CLICK Margarida Salomão Prefeita de Juiz de Fora (MG) Recebeu o vice-governador de Minas, Mateus Simões (PSD), que foi prestar solidariedade aos moradores da cidade, destruída pelas chuvas nos últimos dias.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Leticia Fernandes e Guilherme Caetano)