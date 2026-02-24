Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Estadão: Ministra diz que morte da irmã Marielle Franco abriu 'tampa de bueiro' no Rio

Estadão Conteúdo

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira, 24, o julgamento dos réus acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Em entrevista à Coluna, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse viver uma "mistura de sentimentos", mas acredita que a luta da família "não foi em vão". "A gente falou tanto esta frase: ?Quem mandou matar Marielle e Anderson?', e chegar nesse julgamento é uma mistura de que nossa luta não foi em vão, e não vai parar pós-julgamento, mas de que a gente não queria estar nessa posição", lamentou. Ela acredita que o caso da irmã "abriu a tampa de um bueiro" no Rio, onde, entre outras particularidades do caso, um dos réus acusados de encomendar o assassinato foi o próprio chefe da Polícia Civil do Estado à época.

DESVENDA. "A Mari abre uma tampa de um bueiro, porque ter um delegado que sentava com a gente sendo um possível participante disso é infelizmente o retrato do nosso Estado", afirmou.

FRAGILIDADE. "Segurança pública vai ser sempre um calo no nosso sapato, mas espero muito que a gente possa olhar para o nosso Estado e pense: ?A gente venceu', mas não vejo muita mudança", disse a irmã de Marielle.

FATO. "Justiça mesmo seria ela estar viva, mas agora a gente vai até o final, para mostrar que não tem crime que mereça ficar impune no Brasil."

BASE. Anielle contou que a família está em Brasília desde o domingo, 22, e que a mãe, Marinete, se apoia na fé para seguir firme diante de uma perda tão violenta e repentina. Ela lamentou que, mesmo 8 anos depois da execução, a irmã ainda seja alvo de ataques.

ACOMODAÇÃO. Aliados do senador Carlos Portinho (PL-RJ) diziam até esta terça que ele concorreria à reeleição por outro partido se não tivesse espaço no PL. Ele acabou fora da chapa anunciada por Flávio Bolsonaro, mas foi convidado a participar da coordenação da campanha presidencial. Dirigentes do PL negam que seja "prêmio de consolação" e dizem que ele ficará na sigla.

ENDEREÇO. O presidente do União Brasil, o pernambucano Antônio Rueda, deve concorrer a deputado federal em outro domicílio. Tentará a vaga pelo Rio.

CERCO. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), passou a ser alvo de um pedido de afastamento do cargo. O requerimento, protocolado pela deputada distrital Paula Belmonte, na segunda-feira, 23, diz que a medida cautelar deve ser adotada por 180 dias ou enquanto durar a investigação do caso Master/BRB.

INVESTIDA. O pedido de urgência do projeto de regulamentação econômica das big techs foi incluído novamente na pauta da Câmara na quarta-feira, 25. Mas, diante das resistências, parlamentares já avaliam recorrer ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para pressionar por uma urgência constitucional. Assim a proposta tranca a pauta se não for votada.

VIAJA. O Brasil é o homenageado deste ano na maior feira de turismo de Portugal, a BTL Lisboa, que começa na quarta. Segundo dados do governo, de 2022 a 2025, o fluxo de turistas portugueses no Brasil cresceu 80%.

PRONTO, FALEI! Hugo Motta Presidente da Câmara "Não está em nenhum horizonte aqui na Câmara a perspectiva de se legalizar supersalários através de projetos que já estejam tramitando ou que venham a estar."

CLICK Margarida Salomão Prefeita de Juiz de Fora (MG) Recebeu o vice-governador de Minas, Mateus Simões (PSD), que foi prestar solidariedade aos moradores da cidade, destruída pelas chuvas nos últimos dias.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Leticia Fernandes e Guilherme Caetano)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

Museu das Amazônias inicia pintura de painel com realidade aumentada de artista paraense

A obra assinada pelo artista Kambô Art marca o período de troca das exposições internas e pode ser acompanhada pelo público em tempo real

24.02.26 9h35

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Maxiane é eliminada com 63,21% dos votos

A sister estava em Paredão com Milena e Chaiany

24.02.26 23h42

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

Cultura

Fãs paraenses de Lady Gaga levam ativismo ambiental e COP 30 para as filas do show

Com 20 voluntários, a ação ocorrerá antes e durante o show, com distribuição de materiais informativos

02.05.25 17h25

Novela Turca

Novela turca 'A Noiva de Istambul': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida pelo nome original 'İstanbullu Gelin'

12.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda