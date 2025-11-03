Capa Jornal Amazônia
Estadão: Helder: operação no Rio ajuda na segurança do Pará e GLO não tem relação com episódio

O Pará começa a receber, esta semana, líderes do mundo inteiro para eventos da COP-30 e precisa do reforço na segurança

A estimativa é de que 2,7 milhões de toneladas de CO2 sejam capturadas da atmosfera ao longo dos 40 anos de concessão (Foto: Marco Santos | Agência Pará)

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse à Coluna que a decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado pelo governo Lula não tem relação com a megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio. O pedido de apoio federal com uso das Forças Armadas foi feito em 17 de setembro. O Pará começa a receber, esta semana, líderes do mundo inteiro para eventos da COP-30 e precisa do reforço na segurança. Para Barbalho, o embate contra o CV na capital fluminense tem inclusive reflexo positivo no seu Estado. "É a partir do Rio que a facção orientava a atuação no território paraense", afirmou. Segundo a Polícia Civil do Rio, 32 alvos da operação nos complexos da Penha e do Alemão são do Pará.

IMPACTO. A Secretaria de Segurança Pública do Pará destacou que atua em parceria com a Polícia Civil do Rio. Dados do governo estadual apontam que foram realizadas 5 grandes operações contra faccionados nos últimos 6 meses no Pará, com 585 presos, embora a constatação seja de que essas ofensivas não atingem a cúpula das organizações.

DÚVIDA. Na última semana, diante da operação no Rio, que ganhou destaque em jornais de diversos países, houve indagações se o episódio provocaria receio de lideranças mundiais viajarem para a COP-30. A divulgação de atuação de braço do CV no Pará também gerou temor de algum tipo de retaliação da facção.

VIGILÂNCIA. A Coluna apurou, contudo, que o monitoramento permanente das forças de segurança não aponta para esse risco imediato, embora nenhum integrante da área no Pará declare taxativamente que está afastado.

RECURSOS. A ideia da vaquinha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para familiares dos policiais que morreram na operação contra o CV surgiu em uma conversa com o deputado Gustavo Gayer (PL-GO). O valor arrecadado já chegou a R$ 1 milhão.

SUPEROU. A meta era arrecadar R$ 400 mil, mas o valor mais que dobrou porque a plataforma usada por Flávio leva até 15 dias para encerrar as doações. De acordo com o senador, todo o dinheiro que for arrecadado nesse período será destinado aos familiares dos profissionais de segurança assim que for liberado.

ESQUENTA. Enquanto os holofotes no Rio ainda estão voltados para a segurança, a cidade também será palco de debates sobre a COP-30. Entre quarta, 5, e quinta-feira, 6, a ONU fará evento na capital fluminense, em parceria com a Vale e a Fiesp, para discutir inovação, empreendedorismo e economia verde.

OPÇÃO... A Casa da Moeda ofereceu, em 2022 e 2023, um sistema de controle de bebidas à Receita, que não avançou com o projeto. A iniciativa buscava combater a falsificação, problema que no último mês causou 15 mortes e 59 intoxicações por metanol no País. Procuradas, a Receita e a Casa da Moeda não responderam.

...NEGADA. Segundo a proposta da Casa da Moeda, o Selo Fiscal Federal de Controle de bebidas teria quatro barreiras de segurança e seria visível a olho nu; por meio de equipamentos no supermercado; por aparelhos exclusivos; e em análise laboratorial.

PRONTO, FALEI! Fernando Capano Especialista Segurança Pública "Não cabe ao STF ser o árbitro final de todos os assuntos da República, incluindo como o Executivo Estadual deve conduzir operações policiais no RJ."

CLICK Carlo Ancelotti Técnico da Seleção Brasileira Em conversa com Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas da CBF, antes de divulgação da lista de convocados para os amistosos de novembro.

(Roseann Kennedy, COM EDUARDO BARRETTO E IANDER PORCELLA)

