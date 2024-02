Estação das Docas recebe mais uma edição do Bailinho de Carnaval nesta terça-feira (13)

A Estação das Docas abrirá as portas para mais uma edição do “Bailinho da Estação” nesta terça-feira gorda de carnaval (13), no Armazém 3. A expectativa é de um público na casa das 5 mil pessoas, onde o espaço deverá se transformar numa espécie de avenida para o desfile de centenas de foliões, principalmente crianças, que costumam caprichar nas fantasias dos personagens favoritos. Além disso, a programação é totalmente gratuita e contará com show, cortejo de boizinho, brincadeiras e praça de alimentação, das 16h até às 21h.

O Bailinho da Estação já é uma tradição no período de carnaval da cidade, ocorrendo há mais de uma década. Toda a movimentação promovida pelo Bailinho de carnaval da Estação se reflete na economia local, visto que diversos empreendedores atuam durante a folia, com vendas de brinquedos, lanches, confetes, serpentinas, adereços e afins.

Para a edição deste ano do tradicional ‘Bailinho da Estação’, os portões serão abertos ao público às 16h, e em seguida haverá um cortejo da bandinha de fanfarra ‘Os Cobras’ junto do boi ‘Catiguria’ pela Orla, com o objetivo de convidar os visitantes do complexo a participar da festa no armazém 3, onde o Clube da Animação estará aguardando a todos com muita diversão. Às 18h, terá início o show da banda ‘Trem da Fantasia’, que vai embalar a festa ao som das tradicionais marchinhas e também músicas infantis em ritmo de carnaval. A festa seguirá até às 21h.

Serviço

Bailinho de Carnaval da Estação

Data: 13 de fevereiro de 2024 (terça-feira).

Horário: 16h às 21h

Entrada franca

Programação

16h - Abertura dos portões

16h30 - Cortejo Bandinha de fanfarra Odivelense - Orla

17h às 18h - Clube da Animação com Tio Artur e o Tio Raí - Armazém 3

18h - Show da Banda Trem da Fantasia - Armazém 3

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)