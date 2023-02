Estação das Docas promove Bailinho de Carnaval gratuito na Terça-feira gorda

O Carnaval de Belém traz opções para as crianças esbanjarem criatividade com suas fantasias, como deve ocorrer nesta terça-feira, 21, na Estação das Docas, com o Bailinho de Carnaval. Na Terça-feira gorda, confetes e serpentinas vão dar o tom do cenário no Armazém 3 do Complexo Turístico. A programação gratuita inclui bandas, brincadeiras, concursos e praça de alimentação, e inicia às 16h, com a abertura dos portões. A primeira atração é a Bandinha de Fanfarra “Os cobras”, que sai em cortejo às 16h30 pela orla da Estação das Docas.

O intuito do desfile é convidar os presentes a se integrarem ao baile no “armazém da folia”, como explica o Tio Artur, do Clube da Animação, que realizará brincadeiras com as crianças e suas famílias. “Teremos muitos momentos de diversão, com brincadeiras e desafios dançantes para toda a família, sempre em clima de carnaval. Haverá concursos da fantasia para as crianças, e, para os pais, desafios de samba no pé, além de uma homenagem especial para os avós”, adianta o animador.

Em seguida, a partir das 18h, a Banda Trem da Fantasia sobe ao palco para apresentar marchinhas de Carnaval já conhecidas e sucessos atuais para o público infanto-juvenil em ritmos carnavalescos. Ao término do show, o Clube da Animação retoma o comando da festa com mais momentos de recreação.

Além dos shows e brincadeiras do Clube, o evento contará também com lojinhas de adereços, oficinas de artes, brinquedos como pula-pula e afins. O Bailinho da Estação das Docas contará também com um ‘camarim fashion”, para que sejam feitos os penteados, maquiagens e tatuagens infantis.

Ruan Rocha, o diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, destaca o aspecto cultural e afetivo do evento com a população de Belém. “Ficamos honrados em realizar mais uma edição do Bailinho de Carnaval da Estação, que já é uma tradição em Belém. O objetivo é o mesmo, oferecer uma programação gratuita de qualidade para o público que frequenta o complexo turístico. Convidamos todas as famílias que estarão na capital neste feriado, para vir pular o carnaval conosco", afirma.

O "Bailinho da Estação" é uma promoção do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e realização da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas.