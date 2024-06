Esposa de goleiro da seleção se manifesta após Jaquelline detonar jogador na web

Nesta sexta-feira (21), Jaquelline Grohalski, influenciadora, acusou Ederson, goleiro da Seleção Brasileira, de comportamento desrespeitoso ao negar uma entrevista durante o São João de Caruaru, em Pernambuco. Ederson, que também joga no Massachusetts, Estados Unidos, teria a ignorado ela e sua equipe.

Jaquelline relatou que esperou pacientemente enquanto Ederson atendia outros jornalistas e fãs no camarim da banda “Menos é Mais". No entanto, quando se aproximou para entrevistá-lo, foi ignorada. "Ele passou por mim e por toda a minha equipe sem sequer dar um ‘boa noite’. Pensei: ‘Nossa, que estrela, né, que estrela.’ Falei mesmo, cara mal-educado, e a outra mulher mais mal-educada ainda”, desabafou.

Após a repercussão do incidente, a esposa de Ederson se manifestou nas redes sociais, defendendo o marido e acusando Jaquelline de debochar da situação. “A conversa dela me chamou atenção, porque ela começou a falar ‘Ederson’. Aí eu virei minha atenção para ali e eu só escutei assim: ‘Ederson quem? Ederson? Ederson, jogador? Ederson? Que nome esquisito’. Aí, na hora, eu virei, já me subiu aquela… aquilo começou a me deixar irritada”, explicou.

Lais, a esposa do atleta, continuou: “Ele passou [por Jaquelline] e ela gritou ‘estrelinha’. Na hora que ela gritou ‘estrelinha’, a única coisa que eu falei para ela foi ‘E você é sem educação’. Ela gritou de novo ‘estrelinha’, aí eu [repeti] ‘você é sem educação’. Só que me tiraram dali, me puxaram e eu fui embora”.

Lais afirmou compreender que algumas pessoas podem não reconhecer Ederson, mas destacou que houve um tom de desdém por parte da influenciadora.