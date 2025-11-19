Espetáculo 'Também queria te dizer' traz ator Emílio Ociollo Neto a Belém; saiba mais

O espetáculo “Também queria te dizer – Cartas Masculinas”, protagonizado pelo ator Emílio Orciollo Netto, será apresentado a partir desta quinta-feira, 20, na Caixa Cultural Belém, até es te domingo, 23, sempre às 19h. A montagem marca a celebração dos 36 anos de carreira do artista e integra a programação patrocinada pela Caixa e pelo Governo Federal.

Baseada na obra “Cartas Masculinas”, da cronista e escritora gaúcha Martha Medeiros, a peça reúne sete cartas extraídas do livro “Tudo o que eu queria te dizer”. Em cena, Emílio dá vida a personagens contrastantes, explorando emoções, conflitos e fragilidades masculinas em diferentes fases da vida.

Sob direção de Victor Garcia Peralta, o espetáculo aborda relações humanas em múltiplas dimensões: entre homens e mulheres, pais e filhos, amigos, irmãos, chefes e funcionários, artistas e imprensa, além de diálogos simbólicos entre fé e lei, saúde e doença.

“A vida da gente se mistura o tempo todo com a carreira. Então, vi que era hora de dizer algumas coisas, bem como os personagens fazem, até porque minha história pessoal entrou em outro momento. Estou mais maduro como ator e também não sou mais um garoto. Tenho responsabilidades, inclusive com o público", disse o ator, em entrevista para a revista Veja, no período de estreia do espetáculo, há dez anos.

“Desembolsei R$ 30 mil e foi a melhor coisa que fiz. Nem sempre vale a pena esperar pelo patrocínio. Claro, é muito importante receber um, viabiliza muitas coisas, inclusive viabilizou essa temporada em São Paulo. Mas muitas vezes o patrocínio demora muito – ou nem sai. E você perde a hora de fazer um trabalho que deseja muito no momento em que seria importante”, disse também Emílio, na mesma ocasião.

Os relatos são apresentados em primeira pessoa, representando homens de 18 a 70 anos que revelam, por escrito, confissões que jamais conseguiram expressar em voz alta. São depoimentos marcados por pedidos de perdão, desejos de vingança, revelações inesperadas — ora dramáticas, ora bem-humoradas.

A encenação aposta na simplicidade e na potência interpretativa. Sem maquiagem, trocas de figurino ou adereços, Emílio Orciollo Netto transita por diferentes personagens utilizando apenas corpo e voz, evidenciando o processo criativo do ator e a versatilidade de suas composições.

Com trajetória consolidada no teatro, cinema e televisão, Emílio é reconhecido pela entrega total aos papéis que interpreta. A crítica ressalta sua inteligência cênica e destaca sua performance no espetáculo como profunda, sensível e tecnicamente refinada.

Para especialistas, “Também queria te dizer” propõe uma reflexão sobre arte, narrativa e emoção, ampliando a humanidade dos personagens para além do convencional. Em determinado momento, o próprio ator escreve uma carta ao público, gesto que reforça a relação direta com a plateia e contribui para a força da obra — “um espetáculo que merece ser visto e aplaudido”.

Serviço:

[Teatro] Espetáculo "Também queria te dizer"

CAIXA Cultural Belém – Av. Marechal Hermes, S/N - Armazém 6A - Porto Futuro II

Datas: de 20 a 23 de novembro de 2025 (quinta a domingo)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei

Classificação etária: 14 anos

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: Site: CAIXA Cultural | Instagram: @caixaculturalbelem

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal