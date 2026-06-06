Espetáculo 'Senzala – Vozes de Liberdade' estreia gratuitamente neste sábado em Tucumã

O espetáculo junino “Senzala – Vozes de Liberdade”, da Associação Cultural Coletivo de Artes Evoé, terá sua estreia oficial neste sábado, 6 de junho de 2026, no Ginásio de Esportes em Tucumã. A produção promete emocionar o público ao unir arte, memória histórica e tradição popular, celebrando a identidade brasileira com uma narrativa de resistência.

A estreia é o resultado de meses de dedicação de um elenco de cerca de 120 integrantes, incluindo dançarinos, atores e equipe técnica, informa a assessoria de imprensa do evento.

Valorização cultural e memória histórica

Mais do que uma apresentação artística, “Senzala – Vozes de Liberdade” é uma ferramenta de valorização cultural e preservação da memória. O espetáculo convida à reflexão sobre as contribuições da população negra para a formação da identidade nacional, abordando temas como pertencimento, ancestralidade e liberdade.

Para Joanderson Silva Caetano, coordenador geral e produtor executivo do projeto, a estreia representa a concretização de um sonho coletivo. “Hoje entregamos ao público um trabalho construído com muito respeito à nossa história e à nossa cultura. Cada integrante colocou seu talento, sua dedicação e sua emoção neste espetáculo. É um momento muito especial para todos nós e esperamos que o público se identifique, se emocione e reflita a partir dessa história.”

Patrocinado pela Ero, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o projeto apresenta uma história inspirada na resistência do povo negro escravizado no Brasil. O palco será um espaço de reflexão, emoção e valorização da ancestralidade, destacando a luta pela liberdade. Ao investir em “Senzala – Vozes de Liberdade”, a Ero reafirma seu compromisso com o desenvolvimento cultural das comunidades paraenses. A ação contribui para a democratização do acesso à cultura e para a valorização das manifestações populares regionais.

Circulação e alcance ampliado

Além da estreia, o projeto seguirá com ações culturais, incluindo apresentações gratuitas e atividades formativas previstas em sua circulação. O objetivo é ampliar o alcance e fortalecer o acesso da população à arte e à cultura.

Com uma narrativa emocionante, forte impacto visual e uma mensagem conectada às raízes da cultura brasileira, “Senzala – Vozes de Liberdade” promete marcar a temporada junina de 2026. O espetáculo reafirma o poder transformador da arte popular.

Serviço

Espetáculo: Senzala – Vozes de Liberdade

Data: 06 de junho de 2026

Onde? Ginásio de Esportes em Tucumã

Realização: Associação Cultural Coletivo de Artes Evoé

Entrada: Gratuita