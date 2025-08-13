Espetáculo ‘Os Guardiões da Floresta’ alerta, em Belém, para a preservação da natureza

Quem quiser ser um guardião da Floresta Amazônica, da natureza como um todo, não pode deixar de conferir o espetáculo “Os Guardiões da Floresta” que o grupo teatral Iniciart, do bairro da Terra Firme, apresentará a partir das 16h n Usina da Paz - Guamá, em Belém. O que é bom de saber: a entrada é franca. A proposta do espetáculo é justamente esta de contribuir com a preservação dos ecossistemas naturais de uma forma perene, no dia a dia, envolvendo pessoas de todas as idades, a fim de se evitar complicações no planeta e, consequentemente, nos seres vivos, em especial, os seres humanos.

No espetáculo, o público vai conferir a jornada dos Guardiões da Água, do Ar e da Terra, dedicados a proteger os ecossistemas naturais da Amazônia e do mundo. Nessa lida, eles irão enfrentar o Vilão da Escuridão, que representa as ameaças ao meio ambiente.

Essa mensagem de amor à natureza é reforçada pelo grupo Iniciart às vésperas da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, no mês de novembro próximo. Semelhante à Conferência, o espetáculo mostra a conexão de culturas de diferentes nações para promover diálogos cruciais acerca das mudanças do clima. “Juntos, celebraremos a beleza da natureza e nos comprometeremos a ser os verdadeiros guardiões de um futuro sustentável”, destaca o ator Eli Chaves, que atua em “Os Guardiões da Floresta”, projeto contemplado pela lei de incentivo à cultura Aldir Blanc.

Em comunidade

Eli Chaves destaca que o grupo teatral Iniciart uma trajetória artística de nove anos e se caracteriza por ser integrado por atores e técnicos de produção do bairro da Terra Firme.

Na direção atua Gláucia Pinto; na produção, Elton Santos; atores: Eli Chaves, Elder Nascimento, Adelson Gonzaga e Gilson Araújo; técnicos de palco: Joseanne Pantoja, Carmem Matos e Marcos Corrêa; intérpretes de Libras: Wanderlei Ribeiro e Adriane Soares; figurinos: Consolação Nascimento, Elder Nascimento e Gláucia Pinto; sonoplastia: Thel Gonzaga, e fotografia: Eliezer Aviz.

“O espetáculo serve para chamar a atenção para a questão ambiental, para que ela seja olhar com mais carinho, com mais amor. Tudo o que está acontecendo, essa loucura do tempo, do frio e do calor, este ano praticamente a gente não teve verão, a gente só teve inverno, chove todo dia e uma chuva torrencial, e isso é provocado porque as pessoas ainda não têm hábito de guardar o seu lixo na porta de casa, continuam jogando lixo no rio, saem jogando nas ruas, na beira dos canais, e tudo isso traz doenças. Precisamos cuidar da nossa casa, o planeta”, diz Eli.

No fluxo ininterrupto da, todo efeito parte de uma causa, ou seja, se não se cuida da flora, da fauna e demais recursos naturais na Terra isso vai ter como resultado a escassez desses elementos no planeta. Para se ter uma ideia da necessidade premente de preservação do meio ambiente, é só imaginar o espaço em que se vive sem árvores, peixes, solos férteis e sem ar puro, por exemplo. Por isso, como ressalta Eli Chaves, o espetáculo “Os Guardiões da Floresta” configura-se como um alerta da natureza para as pessoas”. No final da peça, o público terá uma surpresa, como anuncia Eli.

Serviço:

Espetáculo ‘Os Guardiões da Floresta’

Com o grupo teatral Iniciart, da Terra Firme

Nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025

Às 16h

Na Usina da Paz - Guamá, na avenida Bernardo Sayão, 4783

Entrada franca



