Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Espetáculo ‘Os Guardiões da Floresta’ alerta, em Belém, para a preservação da natureza

Peça será apresentada nesta quinta (14), às 16h, na Usina da Paz - Guamá, com entrada franca

Eduardo Rocha
fonte

Grupo teatral Iniciart, do bairro da Terra Firme, apresenta o espetáculo 'Os Guardiões da Floresta' (Foto: Divulgação)

Quem quiser ser um guardião da Floresta Amazônica, da natureza como um todo, não pode deixar de conferir o espetáculo “Os Guardiões da Floresta” que o grupo teatral Iniciart, do bairro da Terra Firme, apresentará a partir das 16h n Usina da Paz - Guamá, em Belém. O que é bom de saber: a entrada é franca. A proposta do espetáculo é justamente esta de contribuir com a preservação dos ecossistemas naturais de uma forma perene, no dia a dia, envolvendo pessoas de todas as idades, a fim de se evitar complicações no planeta e, consequentemente, nos seres vivos, em especial,  os seres humanos. 

No espetáculo, o público vai conferir a jornada dos Guardiões da Água, do Ar e da Terra, dedicados a proteger os ecossistemas naturais da Amazônia e do mundo. Nessa lida, eles irão enfrentar o Vilão da Escuridão, que representa as ameaças ao meio ambiente. 

Essa mensagem de amor à natureza é reforçada pelo grupo Iniciart às vésperas da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, no mês de novembro próximo.  Semelhante à Conferência, o espetáculo mostra a conexão de culturas de diferentes nações para promover diálogos cruciais acerca das mudanças do clima. “Juntos, celebraremos a beleza da natureza e nos comprometeremos a ser os verdadeiros guardiões de um futuro sustentável”, destaca o ator Eli Chaves, que atua em “Os Guardiões da Floresta”, projeto contemplado pela lei de incentivo à cultura Aldir Blanc.

Em comunidade

Eli Chaves destaca que o grupo teatral Iniciart uma trajetória artística de nove anos e se caracteriza por ser integrado por atores e técnicos de produção do bairro da Terra Firme.

Na direção atua Gláucia Pinto; na produção, Elton Santos; atores: Eli Chaves, Elder Nascimento, Adelson Gonzaga e Gilson Araújo; técnicos de palco: Joseanne Pantoja, Carmem Matos e Marcos Corrêa; intérpretes de Libras: Wanderlei Ribeiro  e Adriane Soares; figurinos: Consolação Nascimento, Elder Nascimento e Gláucia Pinto; sonoplastia: Thel Gonzaga, e fotografia: Eliezer Aviz. 

“O espetáculo serve para chamar a atenção para a questão ambiental, para que ela seja olhar com mais carinho, com mais amor. Tudo o que está acontecendo, essa loucura do tempo, do frio e do calor, este ano praticamente  a gente não teve verão, a gente só teve inverno, chove todo dia e uma chuva torrencial, e isso é provocado porque as pessoas ainda não têm  hábito de guardar o seu lixo na porta de casa, continuam jogando lixo no rio, saem jogando nas ruas, na beira dos canais, e tudo isso traz doenças. Precisamos cuidar da nossa casa, o planeta”, diz Eli.

No fluxo ininterrupto da, todo efeito parte de uma causa, ou seja, se não se cuida da flora, da fauna e demais recursos naturais na Terra isso vai ter como resultado a escassez desses elementos no planeta. Para se ter uma ideia da necessidade premente de preservação do meio ambiente, é só imaginar o espaço em que se vive sem árvores, peixes, solos férteis e  sem ar puro, por exemplo. Por isso, como ressalta Eli Chaves, o espetáculo “Os Guardiões da Floresta” configura-se como um alerta da natureza para as pessoas”. No final da peça, o público terá uma surpresa, como anuncia Eli.

 

Serviço:

Espetáculo ‘Os Guardiões da Floresta’

Com o grupo teatral Iniciart, da Terra Firme

Nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025

Às 16h

Na Usina da Paz -  Guamá, na avenida Bernardo Sayão, 4783

Entrada franca


 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

espetáculo 'os guardiões da floresta'

grupo iniciart
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

MAIS LIDAS EM CULTURA

MARAVILHOSA!

Ana Paula Padrão aparece de biquíni e exibe corpão: 'vou fazer 60 anos'

A jornalista e apresentadora compartilhou o vídeo no instagram. Veja!

12.08.25 20h59

NOVO AMOR?

Paraense é apontada como novo affair de Whindersson Nunes; saiba quem é

Influenciadora de Santarém já foi vista com o humorista em momentos descontraídos e em clima de romance

12.08.25 23h26

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

ESPORTES

Luva de Pedreiro é internado na Paraíba

A namorada do influencer tranquilizou fãs pelas redes sociais

13.08.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda