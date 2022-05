Espetáculo “Os Encantados do Sossego” terá três apresentações em Belém

A partir de amanhã, 20, a atriz Fernanda Thurann vai estrelar o espetáculo “Os Encantados do Sossego”, em Belém. Com uma curta temporada, as apresentações serão realizadas também nos dias 21 e 22, no teatro Waldemar Henrique. O espetáculo destaca o resgate do hábito ancestral das famílias de se sentar para ouvir histórias fantásticas.

Monique Sobral de Boutteville é responsável pela direção do espetáculo, mas também assina a dramaturgia ao lado de Edyr Augusto. Ela foi uma das idealizadoras do projeto, que nasceu da pesquisa para o doutorado dela sobre a preservação de algumas práticas artísticas/culturais amazônicas. “A pesquisa foi iniciada com a atriz Fernanda Thurann em 2015, como um processo de coleta lúdica de dados. Rapidamente, percebemos a potência cênica das narrativas e dos dispositivos de contação que identifico como métodos próprios ao contador marajoara”, revela.

“A pesquisa desse processo se iniciou com o doutoramento da diretora, o que nos permitiu viajar por inúmeros lugares do Pará coletando informações, escutando as narrativas orais, conhecendo as danças, e disso nasceu a Joana, minha personagem na peça e também meu amor pela cultura paraense. É um privilégio estrear e ter uma equipe de criativos inteira daqui. Me sinto muito honrada em poder estar no palco contando uma realidade que se tornou um pouco minha”, acrescentou Fernanda Thurann.

A trama explora lendas e mitos amazônicos ao acompanhar a história de Joana, personagem de Fernanda. Ela é uma mulher que vive na “Casa do Sossego”, na Ilha do Marajó, na foz do Rio Amazonas e embarca em suas lembranças mais antigas para desvendar os mistérios que rondam a sua família. E se depara com eventos extraordinários – ora trágicos, ora fantásticos – que pairaram sobre aquele núcleo, depois que a família decidiu morar em terras Marajoaras.

A narrativa, de acordo com a diretora, é um emaranhado de memórias. “Ela tem uma forte base nas narrativas coletadas (os mitos do Boto e da Mulher Cheirosa), mas também cita e encarna outras histórias ancestrais, como A Cobra Grande do Sossego. A própria Joana foi construída a partir de referências da mitologia amazônica, como as figuras de Iara, Matinta e Damiana. Mas o texto também tem um caráter autobiográfico de experiências familiares vividas na região. Minhas memórias hoje se confundem com as de Joana, não consigo mais dissociar inteiramente o que é memória inventada, vivida e coletada”, relata.

A construção da personagem também evoca importantes temas do universo feminino, como a solidão, a perda e a maternidade. “Eu me identifico com a Joana em diversos aspectos. Talvez muito desse lugar de solidão me é bastante particular e essa ideia de crescer e se ver só no mundo. Essa rotatividade de pessoas e sentimentos que entram e saem de nossas vidas. Outro ponto de identificação é a força que ela tem de, mesmo nas adversidades, tirar algo bonito e valoroso”, conta a atriz Fernanda Thurann.

Agende-se

Os Encantados do Sossego

Data: 20, 21 e 22 de maio

Hora: 20h

Local: Teatro Waldemar Henrique - Avenida Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém.

Informações: (91) 3110-8650.

Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada)