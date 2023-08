Com canções originais e histórias da cultura oral brasileira, o ator, diretor e contador de histórias Giovanni Porchia traz a Belém no dia 18 de agosto o espetáculo “Lá Vem História! – Contos da Floresta” em duas sessões, às 10 e 15 horas, no Teatro do SESI PA. A encenação inicia quando o artista senta-se em um pequeno banco com um violão e encarna o personagem Akpalô, o contador de histórias, que conduz o espetáculo.

O ator e diretor pretende transportar o público para o mundo da literatura brasileira infantil, convidando a todos a compartilharem com ele deste universo encantador. É um elemento importante da montagem a música de Helio Ziskind, compositor das trilhas sonoras da TV Cultura, tais como Castelo Ra-Tim-Bum, Cocoricó e outros). A música auxilia o contador de histórias a iniciar, por meio da linguagem teatral, a viagem ao universo da fantasia, com histórias contadas e cantadas, criando suspense com os contos de terror e provocando risadas também. “Assim mergulhamos na cultura oral da floresta com personagens conhecidos de todos”, afirma Giovanni Porchia.

Já tendo a plateia intrigada com o cenário e os objetos que se encontram em cena, ainda inutilizados, o contador de histórias narra a hilariante história de Eva Furnari, “Cocô de Passarinho”, através de adereços como chapéus, flores e pequenos animais, além de instrumentos de percussão e apitos que imitam os sons de aves que vão sendo usados no decorrer da contação.

Integram a equipe do espetáculo também Juliana Perez Riemenschneider, na coordenação pedagógica; Deco de Sousa na produção de bonecos e a CRibas Soluções, na produção executiva.

“Assim como a criança utiliza a imaginação quando brinca, em Lá vem História! contos, lendas, parlendas e muita diversão proporcionam uma viagem ao mundo lúdico da literatura infantil”, afirma Juliana Riemenschneider.

Além do espetáculo, os educadores da rede pública de ensino também receberão no mês de agosto a oficina “A Arte de Contar Histórias”, ministrada por Giovanni Porchia. A ação conta com o patrocínio do Banco da Amazonia e leva a assinatura da Bureau de Projetos e Cribas Soluções.