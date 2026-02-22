Espetáculo inspirado em Elis Regina será apresentado com entrada gratuita em Belém

Belém vai receber uma montagem que transforma música em movimento. O espetáculo “Quando a canção vira corpo: Fragmentos de Elis Regina” será apresentado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, às 18h, na Casa das Artes, no bairro de Nazaré. A entrada é gratuita.

A proposta da encenação é revisitar a trajetória da cantora Elis Regina a partir da dança, sem recorrer à imitação direta. No palco, canções marcantes ganham nova leitura por meio do corpo dos intérpretes, que exploram emoções, tensões e memórias associadas à artista.

A montagem é fruto de parceria entre a Fundação Cultural do Pará (FCP) e a Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA), integrando atividades práticas do curso de licenciatura. O trabalho reúne estudantes e professores em um processo criativo que mistura pesquisa histórica e experimentação cênica.

Em vez de reconstruir episódios biográficos, o espetáculo propõe uma experiência sensorial. A força interpretativa de Elis — marcada pela intensidade vocal e presença de palco — é traduzida em coreografias que dialogam com o contexto político e cultural de sua época.

Com sessões abertas ao público, o espetáculo integra a programação cultural da capital e reforça a Casa das Artes como espaço de circulação de produções locais.

Serviço

Espetáculo “Quando a canção vira corpo: Fragmentos de Elis Regina”

Datas: 28 de fevereiro e 1º de março

Horário: 18h

Local: Casa das Artes, bairro de Nazaré, em Belém

Entrada gratuita