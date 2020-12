Espetáculo infantil "O Sequestro do Papai Noel" encerra temporada neste domingo

O Grupo Encenação encerra neste final de semana a temporada do espetáculo infantil "O Sequestro do Papai Noel", uma programação divertida e que resgata símbolos natalinos. A última apresentação será no domingo (27) às 19h, no 1º Piso do Shopping Grão -Pará. O ingresso custa R$40,00 e a meia R$ 20,00.

Com texto e direção de Fernando Matos, a trama se desenvolve na Fantástica Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, no Pólo Norte, onde o bom velhinho é sequestrado pela bruxa Eca. Ela pratica o delito pelo sentimento de vingança, uma vez que ainda criança se sentiu traída por não ter sido presenteada pelo Papai Noel.

"A personagem representa a figura de uma pessoa que é insatisfeita e se vinga do Papai Noel, pois já que ela não recebeu o presente na infância não quer que as demais crianças recebam", explica Fernando Matos, diretor do espetáculo. A partir daí, todos se empenham em decifrar os motivos que levaram ao sequestro do bom velhinho e tentam libertá-lo o mais rápido possível.

"O Sequestro do Papai Noel" (Divulgação)

Fernando explica que o espetáculo foi pensado e montado no mês de novembro e o objetivo é fazer o resgate dos símbolos natalinos. "Quando pensamos nessa peça tivemos o cuidado de pensar em vários aspectos que representam o natal. Ainda mais neste momento que estamos vivendo é importante ainda mais que a gente coloque esses valores em discussão", destacou o diretor.

O elenco é formado por cinco atores que interpretam sete personagens. Fernando Matos faz questão que todos os cuidados sejam tomados para que o público participe do evento com segurança. Ele explicou que apenas 50 lugares estão disponíveis para que o distanciamento seja respeitado. Além disso, é obrigatório o uso de máscara.

O Grupo Encenação tem 25 anos de estrada com preparação de espetáculos infantis. Atua no Estado do Pará, expandindo a arte cênica em todo Brasil, com experiência em diversos festivais como o de Araxá em Minas Gerais, o de Florianópolis em Santa Catarina, e outros.

A equipe é composta de 30 Atores, três Técnicos, um Diretor de Montagem e dois produtores. A finalidade do Grupo é contribuir para cultura por meio de apresentações teatrais e cinematográficas, com o propósito do exercício da cidadania, através da acessibilidade dos cidadãos brasileiros, oferecendo elementos de reflexão sobre práticas e valores associados ao universo cultural.

Agende-se:

Espetáculo infantil "O Sequestro do Papai Noel"

Local: Shopping Grão -Pará

Hora: 19h

Ingressos: R$40,00 inteira e R$ 20,00 meia

Informações: 991821060.