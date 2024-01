Espetáculo infantil 'Eram Quatro Vezes' traz histórias de outros personagens de Chapeuzinho Vermelho

Uma história diferente do clássico Chapeuzinho Vermelho mostrando a história dos outros personagens é o diferencial do espetáculo “Eram Qu4tro Vezes” que será encenado hoje (06), gratuitamente, no Barracão da Família Xisto, localizado na passagem Nossa Senhora das Graças, nº 879, no bairro da Pratinha, a partir das 19h. A peça é uma realização do projeto Brincando, Criando e Aprendendo (BCA) que tem aproximadamente 300 crianças e jovens cadastradas no bairro.

Segundo a diretora da peça, Alessandra Pinheiro, que também adaptou o livro “Eram Quatro vezes”, de Flávio de Souza, a peça conta com personagens de outras histórias infantis como “Chapeuzinho Amarelo”, de Chico Buarque, “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, “A Bela e a Fera”, de Gabrielle de Villeneuvve, e “Floresta Encantada”, de Johanna Basford. Todas são obras estudadas na iniciativa Biblioteca do Caixote, do Projeto BCA.

“Serão contadas quatro versões parecidas, mas com pedaços diferentes: e em cada uma delas, em vez de seguirmos de perto a chapeuzinho vermelho, vamos seguir passo a passo os outros personagens da história: a mãe, o caçador, a avó e o lobo mau”, explica Alessandra.

O grupo de teatro existe há 12 anos com as crianças da comunidade a participarem das peças como uma forma de incentivá-las a ler. Todos os anos o Projeto BCA escolhe um dos livros que foram lidos coletivamente em saraus para ser adaptado para o teatro.

“Todo ano temos uma biblioteca comunitária que realiza um sarau de leitura. A gente nomeia um dos livros para fazer adaptação dele. A gente pega um livro da Biblioteca do Caixote, fazemos a leitura. Hoje o grupo de teatro é grande, são 16 crianças. O livro original tem quatro personagens só, então decidimos agregar outras histórias para ter outros personagens para todos participarem”, destaca Alessandra Pinheiro.

A peça é montada com crianças da comunidade da Pratinha sendo apresentada durante todo o ano até outubro nos lugares onde o grupo é convidado. Em outubro, um novo livro é escolhido e adaptado para o teatro.

“Nós temos uma demanda de crianças que tem muita dificuldade de leitura. Fazemos o sarau para trabalhar a leitura no coletivo junto com elas. Também para trabalhar a timidez. Tenho muitas crianças que já passaram por lá que hoje estão em outras funções no teatro como David Pinheiro foi o primeiro ator na primeira peça, e hoje ajuda na sonoplastia”, conta Alessandra.

As participantes do teatro se desenvolvem em vários aspectos. “O feedback dos pais diz que as crianças mudam muito. Muda uma apresentação na escola, até dar um simples recado, elas se comunicam melhor. Esse ano fazemos várias oficinas como preparação de corpo, de voz, de leitura para chegar ao resultado do trabalho. Algumas crianças do ano passado que não tinham falas porque não sabiam ler, e correram para aprender só para poderem ter fala. Esse ano estão com fala porque conseguiram aprender a ler”, destacou Alessandra.

A direção geral é de Alessandra Pinheiro e Ysamy Charchar. No elenco estão crianças e jovens de cinco a 17 anos. Os atores são Angeline Ferreira, Aline Ferreira, Dafne Ferreira, Fabiana Freitas, Graciel Sousa, Graziele Sousa, Geovana Estumano, Jennifer Carvalho, Jonas Carvalho, Leandro Santos, Lucas García, Pamela Ataíde, Renata Silva, Yuri Ferreira e a única adulta Sandra Pinheiro, de 68 anos, fundadora do Projeto BCA. A peça tem participação especial de Maria Sophia Pinheiro e Thayla Paiva. A sonoplastia é Deivid Pinheiro, e a voz em off é Kelvin Rodrigues.

O projeto vive exclusivamente de doações e angariar recursos com ações como bazar, bingos e sorteios. Além de venda de latinha, e material reciclado. Quem se interessar em contribuir pode procurar a coordenadora Alessandra Pinheiro pelo telefone (91) 98186-4966.

SERVIÇO - Espetáculo Eram Qu4tro Vezes

Realização - O Projeto BCA Brincando, Criando e Aprendendo (BCA)

Data: sábado, dia 06 de janeiro

Local: Passagem nossa senhora das Graças 879 (Barracão da família Xisto)

Horário: 19 hs

Entrada franca