Espetáculo infantil 'A Coelhada' reflete sobre os ensinamentos da Páscoa

Três coelhos que fabricam ovos especiais de Páscoa com ingredientes únicos totalmente diferentes do chocolate. Com o perdão, a energia e a generosidade os coelhos Roy, Zoe e Liou trazem um ensinamento divertido no espetáculo infantil “A Coelhada”, que será apresentado gratuitamente neste sábado (08) e domingo (09) no Espaço Cultural Toca do Coelho, localizado 1º Piso do Castanheira Shopping. A peça é uma criação original do Grupo de Teatro Atorres.

No espetáculo Roy, Zoe e Liou são três coelhos que possuem diferentes características e personalidades. Um certo dia, próximo a Páscoa, o galo canta e os três vão até a fazenda do Sr. Oliver, local onde podem encontrar os ingredientes para produzirem os melhores ovos de Páscoa do mundo, mas algo dá errado. Eles tentarão encontrar os ingredientes azul perdão, amarelo energia e vermelho generosidade.

“A gente pensa muito em chocolate na Páscoa, só que o verdadeiro símbolo dessas datas comemorativas é o que ela representa nas nossas vidas. Pensamos no que podemos passar para as crianças de forma lúdica. A criação desse espetáculo veio muito dessa base. De pensarmos nos chocolates e nos coelhos, e de que esses ovos não são fabricados com chocolate, são fabricados com a castanha dourada, a água azul e terra vermelha. Cada ovo desses representa um efeito do que a gente está necessitando nesse momento”, explica o diretor e criador do espetáculo, o dramaturgo Bruno Torres.

O espetáculo conta com texto e direção de Bruno Torres, e elenco formado por Danilo Couto, Davi Freitas, Eliane Flexa, Viktor Ayan, Palloma Lima e Renê Coelho. O projeto criado na pandemia em 2020 já foi apresentado de maneira online, e nos últimos dois anos as apresentações são presenciais. A agenda do grupo está lotada até a metade de abril.

“Sempre quis fazer um projeto de Páscoa, mas não falando sobre chocolate. Já fazemos um outro espetáculo no Natal que não fala sobre brinquedos. As crianças só pedem brinquedos, e tem crianças que pedem outras coisas, é uma mãe que está brigada com o filho, um menino que está querendo a cura de uma doença do pai. Esse é o mesmo sentido que a gente criou no projeto da Páscoa”, detalha Bruno.

A ideia tem dado resultado. Segundo ele, as crianças que assistem o espetáculo ficam maravilhadas e esquecem por alguns momentos os celulares e os jogos eletrônicos. “A gente sempre preza pelo momento, o teatro é na verdade o momento íntimo, e o retorno é muito imediato. As crianças conseguem captar as mensagens. No final do espetáculo fazemos algumas perguntas para ver se entenderam, algumas falam de forma tão encantadora que ficamos assustados”, afirma. As apresentações do espetáculo “A Coelhada” seguem até este domingo gratuitamente no Castanheira Shopping após outras atividades do espaço A Toca do Coelho.

Serviço:

Espetáculo “A Coelhada”

Datas: Sábado (8) e Domingo (9)

Local: Espaço A Toca do Coelho, no 1º piso Castanheira Shopping

Horário: 18h

Entrada franca