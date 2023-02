Espetáculo “Encontros” apresenta segunda temporada no teatro Waldemar Henrique

O espetáculo paraense "Encontros” fala de amor como uma força que todos são merecedores. A história é baseada nos livros Heartstopper, da autora Alice Oseman. E para quem quiser conferir a peça, as apresentações serão neste sábado (4) e domingo (5), às 17h e 19h30, no Teatro Waldemar Henrique.

A trama conta a história de Charlie, um adolescente homossexual que terminou um relacionamento abusivo e conhece o atleta do grupo popular da sua escola, Nick Nelson, e a partir de então os dois criam uma ligação especial, que os leva a uma história de amor e descobertas.

O espetáculo é resultado da primeira oficina realizada pelo grupo A Liga do Teatro. Com direção de Bárbara Gibson e produção de Larissa Imbiriba. O elenco mistura atores com mais experiência e estreantes na cena, em uma troca de conhecimento.

“Em ‘Encontros’, os personagens tão queridos pelos fãs aparecem com suas características primordiais, mas também apresentam novas facetas, novos acontecimentos foram acrescentados e, por conta de toda ludicidade permitida na linguagem teatral, cenas já conhecidas na tela terão um tom mais poético no palco”, conta a diretora.

Bárbara também conta o motivo que a levou a escolher a obra para o resultado da primeira oficina do grupo. “Heartstopper é uma história que encanta por sua honestidade. As pessoas se sentem abraçadas pelos quadrinhos e pela série porque se identificam com os personagens, se enxergam nos conflitos e se sensibilizam com a veracidade das vivências. Quando decidimos fazer a adaptação teatral, o intuito foi de manter tudo isso, mas não parar por aí. Buscamos criar novas dimensões para esse universo”, acrescenta.

Outros personagens importantes são Tao, o cinéfilo do grupo, Elle, uma pessoa não binária que perde a sua rede de apoio ao ter que mudar de escola, Tara e sua namorada, Darcy.

Este grupo vivencia grandes histórias sobre amor e amizade na adolescência, um período marcado por novas experiências e sentimentos, mas particularmente difícil para pessoas LGBTQIAP+, que precisam lidar com o julgamento alheio, isolamento e bullying, que é retratado de maneira cuidadosa pelo grupo.

O grupo A Liga do Teatro tem no repertório outras peças: Serenata de Humor, Queen num Toque de Mágica e Encantados S.A.

O elenco é formado por Helena Bastos, Victor Azevedo, Chris Sousa, Carol Maia, Roberto Cruz, Pedro Pantoja, Felipe Belcourt, Miguel Reis, Olga Santana, Gabriel Gurjão, Welton Yamamoto, Theo de Oliveira, Bruno Mesquita, Nina Recco, Yuri Warris, Mariluz Vidonho, Bruna Gibson, Juarez da Silva, Lia Mendes.

SERVIÇO

Espetáculo Encontros

Dias 4 e 5 de fevereiro, às 17h e 19h30

Teatro Waldemar Henrique – Praça da República, 645

Ingressos pela plataforma Sympla |

Mais informações: 98425.0317 | @aligadoteatro