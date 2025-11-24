Espetáculo de teatro anuncia vaga para pessoas com anorexia e causa polêmica; entenda

Um espetáculo de teatro da Suíça gerou polêmica ao anunciar vagas para atores com anorexia. A ação rendeu críticas de terapeutas e pais de pessoas que sofrem com transtornos alimentares, que classificaram a ação como “eticamente repreensível”. A peça em questão é sobre Joana d’Arc, líder militar francesa que lutou na Guerra dos Cem Anos, com direção da triz belga Lies Pauwels.

VEJA MAIS

Segundo a diretora, atores anoréxicos poderiam oferecer informações relevantes para a produção. Na estreia do espetáculo nomeado como “Jeanne Dark”, a atriz Janine Rickenbach, de 44 anos, que sofre com anorexia há décadas, abordou o assunto de maneira indireta. Com roupas que deixavam os braços e pescoço à mostra, ela fez um monólogo que questionava o pensamento dos espectadores em relação à aparência.

A anorexia não é abordada de forma explícita na peça teatral, mesmo com as menções à comida. A personagem principal, Joana d’Arc, é interpretada pelo ator Sven Schelker e tem o comportamento questionado durante toda a produção. Lies Pauwels afirma que o desejo era explorar a psicologia de Joana, com um olhar revelador.