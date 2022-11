Espetáculo de dança apresenta história com elementos amazônicos

Começa nesta quarta-feira, 30, a programação de apresentação do espetáculo de ballet “Anni”, promovido pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. As apresentações seguem até dia 4 de dezembro, sempre às 19h, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, localizado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, número 546. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). O espetáculo é resultado do trabalho feito em conjunto com os alunos da disciplina Prática de Montagem I. Ao todo, fazem parte do projeto cerca de trinta alunos do curso de dança, e tem como diretores Ana Cristina Cardoso e Éder Jastes.

Além da dança, a apresentação traz uma história tipicamente amazônica para retratar durante o espetáculo. Com muita fantasia e junção de lendas amazônidas, a narrativa apresenta a jovem Ray, considerada uma das mais bonitas da região, que está noiva de Zeca, um típico caboclo galanteador que gosta de seduzir as moças, de onde reside, em Abaetetuba.

Certo dia, ao se ver encantado por uma moça que lê, todos os dias, na janela de um mestre bonequeiro, que tem fama de mágico, o “mulherengo” faz a missão de sua vida conquista-lá. O que não tem sucesso após diversos convites negados.

Após saber da traição do noivo, Ray promete se vingar e briga com Zeca. Porém, devido a uma grande e tradicional festividade de miriti, ambos são obrigados a se reconciliarem pois são par um do outro na dança da festa.

A história continua com Zeca se dando mal após armar uma brincadeira contra o mestre bonequeiro e invadir, junto com amigos, a casa do homem considerado mágico. Dentro da residência, eles encontram diversos bonecos em tamanho real que mais parecem pessoas de verdade. Entre eles está Anni, que está atrás de uma cortina.

Ao descobrir a invasão, o mestre Aníbal expulsa a todos, menos Zeca pois deseja dar vida à boneca Anni e para isso precisa realizar um sacrifício humano. A sua vontade é transferir o espírito do galanteador para a boneca, e, para isso, o embebeda até fazê-lo dormir. Ao contrário do que pensava, ainda restava uma das pessoas que o mestre não tinha conseguido expulsar e ela era Ray, que observava tudo acontecer com o noivo. Sem pensar duas vezes, a moça vestiu as roupas da boneca sem Aníbal ver e fingiu ser ela já com vida. Para facilitar a fuga, ela aciona todos os bonecos, que funcionam através de uma corda, e acorda Zeca.

A narrativa termina com o casamento entre os dois, que acontece durante o festival após toda a confusão.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)