Espetáculo "Autocrítica" leva humor e reflexão para Belém neste final de semana

Entra em cartaz, nos dias 13 e 14 de abril, a peça “Autocrítica”, uma comédia reflexiva que apresenta os defeitos personificados de um protagonista cheio de problemas pessoais para resolver consigo mesmo. O espetáculo é realizado pelo grupo “A Liga do Teatro” e acontece no Teatro Experimental Waldemar Henrique, às 19h.

Na trama, o público irá acompanhar a jornada de Adão (Theo de Oliveira), um jovem que é constantemente confrontado pela sua tóxica autocrítica, interpretada pela atriz Luiza Imbiriba. Através de um texto leve e engraçado, a história inspirada na dramaturgia de Haroldo França apresenta um personagem com crises em diversas áreas da vida, que precisa de ajuda para superar a falta de autoestima.

De acordo com o diretor do espetáculo, Paulo Jaime, o texto bem-humorado e introspectivo vai se conectar com o público, que poderá se identificar com os problemas vivenciados pelo personagem.

“O espetáculo é uma comédia e trata de maneira bem-humorada sobre questões que cada um tem consigo mesmo, que cada pessoa tem com a sua autocrítica. O texto é dinâmico e busca fazer uma reflexão sobre como é que está a vida da pessoa com ela mesma, se está saudável ou não. Acredito que o enredo gera uma identificação com o público, porque trata de questões existenciais, mas que são tratadas de forma bem-humorada”, afirma o diretor.

Ainda de acordo com o diretor, a trama toda gira em torno de Adão e sua autocrítica, com os dois respectivos atores se relacionando no desenrolar da história. Para compor a ambientação da narrativa, há também diversas vozes dentro do espetáculo, que são interpretadas pela atriz Bárbara Gibson.

A comédia e o drama de Adão

Adão, o personagem que sofre de sua autocrítica, é interpretado por Theo de Oliveira. O ator explica como foi realizado o seu trabalho artístico de se debruçar sobre o seu personagem e entender os seus dramas pessoais.

“O adão ele é muito parecido com conosco, porque são inseguranças muito comuns e acabam passando na cabeça de todo mundo. Ele é um homem gay, que nasceu numa família conservadora, então eu tive que me colocar nesse lugar, em partes, porque eu sou um homem gay, mas não nasci em uma família religiosa. Então eu tive que compreender como é essa vivência, para conseguir transmitir essa mensagem para a plateia”, diz o ator.

Sobre o humor da peça, Theo afirma que a graça vem muitas vezes da ironia presente no texto, no qual muitas vezes pegará a plateia desprevenida.

"É muito interessante porque é um riso de desconforto, em que a gente não sabe muito bem o que esta acontecendo, porque e uma sátira, uma ironia em cima de situações, de inseguranças, que a gente transforma em risada e a plateia vai entender que é pra rir, mesmo sendo situações pesadas”, salienta o intérprete.

Os atores do espetáculo garantem boas risadas para o público presente no teatro (Foto: Mosaico do Pará)

Luiza Imbiriba é a responsável por dar vida a Autocrítica de Adão. A atriz afirma que se inspirou no texto de Haroldo França e na própria autocrítica pessoal.

“A primeira leitura do texto foi um grande choque, porque eu pensei ‘meu Deus, quando foi que ele entrou na minha mente e eu não percebi?’, então o grande material que eu utilizei foi o pessoal, de dar voz a essa própria voz dentro da minha cabeça e isso foi extremamente interessante”, destaca a atriz.

Apesar de tratar de dramas pessoais sérios, predomina o tom de humor em todo o espetáculo. Luiza explica como essa comédia é realizada através da dinâmica dos personagens.

“Eu digo que é um grande traço da geração milenium, a piada auto depreciativa, a gente trata de auto aceitação com bastante leveza, e apesar da gente trazer esses assuntos pessoais, as situações são engraçadas porque são muitos identificáveis com o público, que vê aquilo e consegue trazer para si a própria situação. E essa é a melhor forma de lidar, é rir com os outros sobre os problemas”, diz a artista.

A atriz faz um convite especial para que o público compareça e se divirta com o espetáculo “Autocrítica”.

“Venham assistir porque não vão se arrepender, vão dar ótimas risadas e levar risadas para casa. Acredito que as pessoas também vão dar aquele grande abraço na sua criança interior e ver que dá para ser menos duro com si mesmo e levar a vida com mais leveza”, conclui Luiza.

Os ingressos para o espetáculo “Autocrítica” podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Experimental Waldemar Henrique, uma hora antes da sessão, ou na internet pelo site Sympla

Serviço:

Espetáculo “Autocrítica”

Data: Dias 13 e 14 de abril

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique - Praça da República, s/n

Horário: 19h