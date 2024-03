Oração poderosa para ter bom humor

Infelizmente, nem todos os dias acordamos de bom humor. Seja por problemas pessoais ou comportamento de outras pessoas, a ranzinzice pode se agravar ao decorrer do dia quando algo, principalmente quando algo não sai como o programado.

Esse comportamento de aborrecimento pode afetar, além de você, as pessoas ao seu redor, que na maioria das vezes nada tem a ver com a situação. Para deixar essa irritabilidade de lado e voltar com o bom humor da vida, peça a Deus para distanciar toda a antipatia de você. Abaixo, confira a oração para ter bom humor.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor, dai-me uma boa digestão,

mas também algo para digerir.

Concede-me a saúde do corpo,

com o bom humor necessário para mantê-la.

Dai-me, Senhor, uma alma simples,

que saiba aproveitar tudo o que é bom e puro

para que não se assuste diante do pecado,

mas encontre o modo de colocar de novo as coisas em ordem.

Concede-me uma alma que não conheça o tédio,

as murmurações, suspiros e lamentos,

e não permitais que eu sofra excessivamente

por esse ser tão dominante que chama “Eu”.

Dai-me, Senhor, senso de humor!

Concede-me a graça de compreender as piadas,

para que conheça na vida um pouco de alegria

e possa comunicá-la aos demais.

0Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)