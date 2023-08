Na vida, há dias que são bons e outros que são ruins, sendo estes últimos os mais difíceis de lidar. Infelizmente, algumas desventuras da vida tendem a nos deixar muito mal, sem saber como agir para sair daquela situação. A tristeza, acompanhada de desilusão, torna-se um propulsor de pensamentos ruins, o que não nos faz nada bem e enfraquece a alma.

Para sair desse estado de tristeza, confie no poder de Deus, o Todo Poderoso, que sempre está para nós. Ele, saberá, por meios no mundo, lhe dar a felicidade que precisa para levar uma vida mais feliz e satisfatória. Confira abaixo a oração para afastar a tristeza e ser feliz.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Toma-me pelas mãos Senhor, e faz-me sentir a segurança de Tua presença em nome de Jesus Cristo, no poder do Espirito Santo.

Pai amado, em nome de Jesus no poder do Teu Espirito, eu quero iniciar a cura do meu passado dolorido.

Eu Te agradeço pelo dom da minha vida, pois ela não foi apenas o fruto da vontade dos meus pais. Em Tua palavra está escrito: Antes que no seio fostes formado, eu já Te conhecia.

Antes do teu nascimento eu já havia consagrado.

Senhor, toca agora as minhas chagas, arranca toda a situação que me leva á tristeza.

Senhor, eu sei que só a Tua cura interior pode resolver o meu problema, sei que o psicólogo, o psiquiatria podem me ajudar, mas sozinhos não resolverão meus problemas.

Sim, Senhor, vem agora em meu socorro me livrar de todo o poder da tentação de esvaziar a minha vida, de não amar, de não viver, de não abençoar.

Senhor conduz-me até as áreas do meu passado ferido quero ser restaurado para viver de maneira abundante.

Creio que o Teu Filho, Jesus morreu por causa de mim, sei que na cruz Ele colocou a minha vida inclusive meu passado doloroso está cravado na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui Senhor, sou obra de Tuas mãos. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor (Ágape), cura-me da tristeza. Amém!"

