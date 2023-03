Oração aos Orixás e aos guias para acalentar o coração

A oração aos orixás e guias é indicada para pedir proteção e ajuda nos momentos de adversidades, para que a vida seja mais leve e que o remorso do passado e ansiedade do futuro não tomem conta de nossas mentes.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Meus guias e protetores, vós conhecestes a minha tristeza, essa tristeza que invade meu coração, e sabeis a origem dela. Hoje me apresento a vós e peço a vossa ajuda, pois já não posso continuar assim.

Sei que me convidais a viver em paz, com serenidade e alegria, inclusive em meio às dificuldades cotidianas. Por isso, eu vos peço que coloques tuas mãos nas feridas do meu coração, que me fazem ser tão sensível aos problemas, e me liberteis da tendência à tristeza e à melancolia, que tomam conta de mim.

Hoje vos peço que vossa graça restaure a minha história, para que eu não viva escravizado pela lembrança amarga dos acontecimentos dolorosos do passado. Como eles já passaram, não existem mais, eu vos entrego tudo aquilo por que passei e sofri. Quero perdoar-me e perdoar, a fim de que a vossa alegria comece a fluir em mim. Eu vos entrego as tristezas unidas às preocupações e aos temores do amanhã.

Esse amanhã tampouco chegou e, por isso, só existe na minha imaginação. Devo viver somente o hoje, e aprender a caminhar na vossa alegria e pureza no momento presente. Aumenta minha confiança em vós, para que minha alma cresça em júbilo.

Por isso, tomai a minha existência e a das pessoas a quem amo, com todos os nossos sofrimentos, com todas as nossas necessidades, e que, com a ajuda do vosso poderoso amor, cresça em nós a virtude da alegria. Amém! ”

