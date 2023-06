Oração para diminuir a ansiedade e acalmar a mente

As incertezas com o futuro e o isolamento social por conta da pandemia provocaram inúmeros problemas físicos e até mentais. A preocupação com um evento inesperador conta disso, OLiberal.com selecionou algumas orações que para reduzir o estresse e acalmar a ansiedade. Confira:

1. Oração para ansiedade

“Venho diante do senhor, cheio de medo e ansiedade. Peço que me ajude neste dia, nesta hora e em cada momento. Eu coloco todos os problemas e preocupações diante de você. Vou me concentrar no fato de que você me ama e cuida de mim. Vou permitir que você carregue meus fardos enquanto me envolve com paz, alegria e contentamento. Obrigado, Senhor, por tudo o que você tem e fará por mim, amém”.

2. Oração para acalmar a ansiedade

“Ato de fé, eu creio Senhor que sois Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo salvador de todo gênero humano. Eu creio no divino Espírito Santo santificador. Senhor, hoje pedimos a graça da libertação da ansiedade em nós. Em nome de Jesus, libertai-me dessa angústia, libertai-me dessa ansiedade

Senhor, que o teu poder libertador livre, liberte qualquer espírito de depressão, retirando todas as amarras e todas as formas de manifestação da ansiedade. Cure, Senhor, onde este mal se instalou, arranque pela raiz esse problema, cure as lembranças, marcas negativas.

Senhor Deus, que a alegria transborde profundamente em meu ser. Com teu poder e em nome de Jesus, refaça minha história, meu passado e meu presente. Liberte-me senhor de todo o mal, e que nos momentos de solidão, de descaso e de rejeição, eu seja curado e libertado na tua presença. Eu renuncio no poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, a ansiedade, a incerteza, a desesperança, e me apego em teu poder, senhor, em tua graça. Dai-me Senhor, a graça da libertação da ansiedade, da angústia e da depressão.”

3. Oração a São Manso para acalmar o coração de alguém

“São Manso, me desculpa te estar a incomodar neste momento em que deves ter milhares de pedidos de ajuda, mas apenas o estou a fazer porque preciso urgentemente de acalmar o coração de alguém. Devemos rezar por nós, mas sobretudo rezar por aquelas pessoas de quem gostamos e que queremos ser felizes e sei que vais ter isso em atenção e que me vais ajudar com os teus enormes poderes.

São Manso, preciso que concedas ajuda para acalmar o coração de (fale o nome da pessoa), ele está passando por um mau bocado da sua vida e toda a ajuda é necessária para conseguir com que ele fique mais calmo, mais descansado e mais animado.

São Manso, concede ajuda para libertar o coração de (fale o nome da pessoa) de todas as coisas más que o tentam atormentar, de todas as pessoas que o tentam prejudicar e de todos os pensamentos que o fazem desanimar. Torna (fale o nome da pessoa) mais feliz, mais animado e deixa-o livre de tudo aquilo que lhe faz mal. Afasta ainda de (fale o nome da pessoa) todas aquelas pessoas que apenas lhe fazem mal, todas as pessoas que não gostam dele e que o deixam ainda pior. Obrigado por me ouvires São Manso, obrigado.”

