Oração para pedir paciência

Família, amigos, trabalho, desconhecidos e situações estressantes no cotidiano é o que costumam tirar a paciência de alguém. A paciência é muito necessária, um importante antídoto contra a raiva. Impaciente, podemos acabar magoando alguém e até desistir de nossos objetivos maiores.

Com a ajuda e graça de Deus, é possível deixar a raiva para trás e seguir sua vida com paz e tranquilidade. A paciência é uma virtude importante nas nossas vidas, já que ela nos auxília a conviver melhor em sociedade, a acalmar a ansiedade e a aproveitar melhor cada experiência do dia a dia. Confira abaixo a oração da paciência.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Senhor Jesus, que passaste por este mundo tendo a paciência como vestimenta e distintivo, ela é uma das principais virtudes e a pérola mais preciosa de Tua coroa.

Dá-me a graça de saber aceitar com paz a essencial gratuidade de Deus, o caminho desconcertante da graça e as emergências imprevisíveis da natureza.

Aceito com paz o caminho tomado pela oração e o simples fato de que o caminho para a santidade seja tão longo e difícil.

Aceito com paz as contrariedades da vida e as incompreensões de meus irmãos, as enfermidades e a própria morte, e a lei da insignificância humana, quer dizer: que, após a minha morte, tudo seguirá igual, como se nada houvesse acontecido.

Aceito com paz o fato de querer tanto e poder tão pouco, e que, com grandes esforços, hei de conseguir pequenos resultados.

Aceito com paz a lei do pecado, isto é: faço o que não quero, e deixo de fazer aquilo que eu gostaria de fazer.

Deixo com paz em tuas mãos, o que deveria ter sido e não fui, o que deveria ter feito e não fiz.

Aceito com paz toda impotência humana que me envolve e me limita.

Aceito com paz as leis da precariedade e da transitoriedade, a lei da mediocridade e do fracasso, a lei da solidão e da morte.

Em troca de toda esta entrega eu te peço, dá-me a paz, Senhor.

Aquela que só Tu podes dar.

Amém.

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal.

Amém."

