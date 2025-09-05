Capa Jornal Amazônia
Espetáculo “A RIsita” leva circo itinerante ao Sesc Ver-o-Peso em Belém

O espetáculo já percorreu várias cidades do Nordeste e do Norte do Brasil, incluindo Tocantins, e agora chega ao Pará

Laura Serejo
fonte

Segundo Henrique Rosa, que interpreta o palhaço Pitchulacar, o espetáculo surgiu durante a pandemia como uma forma de levar o circo até as pessoas em suas casas (Luiz Alves)

O espetáculo “A RIsita”, do Coletivo Fuscirco, chega a Belém para duas apresentações gratuitas no Sesc Ver-o-Peso, nos dias 5 e 6 de setembro, às 19h, na Praça Waldemar Henrique. Com duração de 50 minutos, a peça apresenta dois palhaços, Rupi e Pitchulacar, que carregam em seu Fusca Azul um circo completo, incluindo música, malabares e equilibrismo. O carro, que serve de transporte e residência da dupla, se transforma em cenário principal do espetáculo, de onde saem todos os elementos da apresentação.

Segundo Henrique Rosa, que interpreta o palhaço Pitchulacar, o espetáculo surgiu durante a pandemia como uma forma de levar o circo até as pessoas em suas casas. “A RIsita dentro do fusca surgiu na pandemia, onde precisávamos nos reinventar para fazer arte. Pensamos em levar som, malabares e equilibrismo para a rua, para que as pessoas pudessem assistir da janela ou da porta de casa. A RIsita significa a visita do riso”, contou Henrique.

Quatro anos de circulação artística

O espetáculo já percorreu várias cidades do Nordeste e do Norte do Brasil, incluindo Tocantins, e agora chega ao Pará. Segundo Henrique a programação dos grandes circuitos de teatro e circo normalmente não chegam a todas as comunidades e bairros. O Fusca colorido, com música, equilibrismo e palhaçada, permite apresentações em ruas, praças, escolas e centros culturais, sempre com acesso gratuito. “Fazemos roda quando chegamos em uma cidade sem nada acertado. Chamamos o público, apresentamos o espetáculo e, no final, passamos o chapéu. Quem pode paga, quem não pode assiste. A praça é mais do público do que nossa”, explica.

Com essa abordagem, o Fuscirco consegue democratizar o acesso à arte, reforçando o valor da cultura de rua e incentivando a interação direta com o público.

Serviço ‘Espetáculo “A RIsita”’ 

  • Data: 05 e 06/09 (sexta e sábado)
  • Horário: 19h
  • Local: Praça Waldemar Henrique s/n – Sesc Ver-o-Peso
  • Duração: 50 minutos
  • Classificação etária: Livre
  • Ingresso: Gratuito
Palavras-chave

palhaçaria

cultura
Cultura
