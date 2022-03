Espetáculo “A Coelhada” traz mensagem de solidariedade para adultos e crianças

O Grupo de Teatro Atorres apresenta ao público o espetáculo “A Coelhada” que fala sobre família, respeito, amor e amizade. A peça está em cartaz nos domingos de março, a partir das 19h, no Teatro Bosque Grão Pará, em Belém. Com direção de Bruno Torres e produção de Higor Tomkewytz, o espetáculo conta com seis atores em cena.

Segundo o diretor, Bruno Torres, “o espetáculo é conduzido de forma leve e atraente. Cheio de cores e rico em detalhes. As danças e coreografias são encantadoras e atraem os olhares de quem está na plateia. Com sua mensagem principal que é a solidariedade de entender o outro e se enxergar. Não precisamos da vingança para nos sentirmos melhores. Ao contrário, precisamos ajudar o outro. A Páscoa é isso! O público sai refletindo sobre o tema”, destacou.

Para Bruno, “a arte não tem momento. Sempre é bom termos e incentivar cultura e arte para todos. Não só agora, mas sempre! Sempre temos o cuidado ao fazer algum projeto. Porque além das crianças temos a total admiração pelos responsáveis que levam essas crianças. Elas também tem o direito de se divertir. Os adultos se identificam muito com os nossos projetos. Acreditamos muito que a vida é mais gostosa com arte! Então é sempre bom ter por perto, seja o momento que for”, reforçou.

Agende-se

Espetaculo “A Coelhada”

Data: Todos os domingos de março

Hora: 19h

Local: Teatro do Bosque Grão Pará