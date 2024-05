Espetáculo ‘3 Maneiras de Tocar no Assunto’ chega ao Pará com apresentações gratuitas

Nesta semana, o espetáculo teatral “3 Maneiras de Tocar no Assunto”, vindo do Rio de Janeiro, chega ao Pará. A peça, que reúne três solos curtos sobre homofobia na sociedade moderna, terá suas primeiras apresentações em Belém, nesta quarta-feira (29/5), e quinta-feira (30/5), no Teatro do Sesi, no bairro do Marco, e em Santarém, no sábado (1º/6) na Casa da Cultura. As sessões são gratuitas e começam às 20h. Os ingressos podem ser retirados de forma on-line no site da Sympla ou na bilheteria do local uma hora antes das apresentações.

Após percorrer o Sul e Sudeste do Brasil, o espetáculo realiza sua primeira turnê pelas regiões Norte e Nordeste do país. Desde sua estreia em 2019, a peça já foi assistida por mais de 15 mil espectadores. Todas as apresentações possuem acessibilidade para pessoas com deficiência, com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), audiodescrição, monitoria para pessoas com deficiência intelectual e infraestrutura adaptada para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.

Escrita e interpretada por Leonardo Netto, com direção de Fabiano Dadado de Freitas, a peça aborda questões relacionados à homossexualidade, ao preconceito contra o homossexual e contra a comunidade LGBTI.

No decorrer do monólogo, o público passa a ser questionado diretamente sobre as razões históricas e sociais para a perseguição e discriminação contra pessoas homossexuais. O primeiro solo, “O homem de uniforme escolar”, os espectadores assistem a uma aula de bullying homofóbico, baseada em histórias reais de crianças e jovens que sofreram preconceito e intolerância na escola.

O segundo solo, “O homem com a pedra na mão”, é um depoimento ficcional de um participante da Revolta de Stonewall, um evento crucial na luta pelos direitos da comunidade LGBTI+ em 1969, em Nova York. Já o terceiro e último solo, "O homem no Congresso Nacional", é inspirado nas falas e pronunciamentos do ex-deputado federal Jean Wyllys, abordando a perspectiva de um deputado gay e ativista na tribuna da Câmara. Para criar o texto, Leonardo assistiu e transcreveu discursos, falas, entrevistas e declarações de Jean Wyllys e, cuidadosamente, criou o depoimento de um deputado gay e ativista na Câmara.

O dramaturgo afirma que o texto passou por reflexões densas que resultaram em uma montagem com diferentes ritmos e cadências. “É um espetáculo sobre uma urgência. Ele diz respeito a violências que não deveriam mais ter espaço na nossa sociedade usando o que o teatro pode oferecer de melhor, que é uma experiência cênica em que você está diante de uma performance que é bastante vigorosa, mas que também apresenta as suas nuances. A gente traz três personagens: o professor que faz bullying, uma pessoa que está protestando em Stonewall e um congressista, um deputado no Congresso Nacional. Nós conseguimos fazer um passeio por essas possibilidades cênicas, de maneira muito minimalista, mas também muito envolvente”, anuncia.

O diretor do espetáculo, Fabiano Dadado, explica a criação três personagens protagonistas. “A escolha desses três atos tem a ver com instâncias da sociedade que são fundamentais: a escola, na primeira parte do texto, que é onde começa a formação do indivíduo socialmente, fora da família; na segunda parte, a lei, a relação com a criminalização da diversidade sexual, das orientações sexuais e das identidades de gênero que não são consideradas padrão, que é quando a homossexualidade é considerada crime ou contravenção; e a terceira, a política de Estado, quando a homofobia, além de se manifestar enquanto violência direta, assassinatos e agressões, também se manifesta como negação de direitos a uma parte da população”, explica.

Leonardo Netto comemora a oportunidade de, pela primeira vez, trazer o espetáculo para estados da região Norte. “Eu estou muito feliz, também por ser uma região que eu particularmente não conheço, estou conhecendo agora, fazendo a peça. Acabamos de vir de Roraima, que foi uma experiência sensacional. Então as expectativas são as maiores possíveis. E Belém é uma cidade que eu sou louco para conhecer. Santarém também. Espero que o público compareça e que haja uma troca. Estou muito feliz com essa circulação”, destaca.

A circulação do espetáculo é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização da Fulminante Produções e do Ministério da Cultura, Governo Federal - Brasil, União e Reconstrução.

SERVIÇO

Apresentações em Belém

Data: quarta e quinta-feira, respectivamente, 29 e 30 de maio;

Horário: às 20h;

Local: no Teatro do Sesi, no bairro do Marco, em Belém;

Os ingressos são gratuitos e pode ser retirados na bilheteria do teatro ou de forma on-line;

Para mais informações: 3366-0971; 3366-0965; 3366-0967.

Apresentação em Santarém

Data: sábado, 1º de julho;

Horário: às 20h;

Local: Casa da Cultura de Santarém, no bairro Aparecida;

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pelo site ou presencialmente na bilheteria do teatro uma hora antes da peça.