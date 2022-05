Espaços abertos na Semana de Museus

Amanhã, 18 de maio, é comemorado o Dia Internacional dos Museus, e para celebrar a data, a Fundação Carlos Gomes (FCG) vai levar

apresentações gratuitas para o Espaço São José Liberto, Palacete Bolonha e para a Igreja de Santo Alexandre, em Belém. A apresentação faz parte da Semana Nacional dos Museus, iniciada ontem, 16, e que segue até o dia 19 deste mês.

A edição especial do “Música nos Museus”, projeto que integra o programa Cultura por Todo o Pará,tem o objetivo de popularizar a música clássica. Eugênia Pinon, diretora técnica da Fundação Carlos Gomes, explica que a ideia de realizar o evento na “Semana dos Museus” tem vínculo com a própria natureza da data comemorativa de 18 de maio. “O Dia Internacional do Museu foi instituído com a intenção de promover a valorização destes espaços, incentivando o público a comparecer e apreciar as curadorias artísticas e históricas. “Entendemos que esse objetivo se relaciona diretamente com a proposta do ‘Música nos Museus’, que é o fomento da apreciação da música feita na nossa Instituição”, analisa.



A programação da “Semana dos Museus” começa às 16h de hoje, 17, com o recital de violão de Maurício Gomes no Espaço São José Liberto. Amanhã, 18, será a vez do Quarteto Carlos Gomes - Belém se apresentar na Igreja de Santo Alexandre, às 19h, com participação de Daniel VieiraZharbo ao piano e Lucas Santiago no violoncelo, além de Thiago Lopes no clarinete. Na quinta, 19, o Palacete Bolonha

recebe o concerto do Duo de Flauta e Violão formado por João Pedro Pagliosa e Maurício Gomes, às 18h. Todos os eventos têm entrada franca.

A programação da Semana Nacional de Museus é organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), com atividades em todo o

País como shows, teatro, seminários, cinema, visitas mediadas, lançamentos de livro, workshops, entre outras. O tema desde ano é O Poder dos Museus. Para a programação deste ano, há 877 museus participantes e 2.587 eventos cadastrados. Ao todo, estão inscritas 379 cidades de 26 estados.

No Pará, as visitações nos museus do Estado serão gratuitas e serão realizadas rodas de conversa, oficinas, mostra de filmes e visitas guiadas. “A Semana de Museus tem sido uma oportunidade importante para que possamos construir uma agenda partilhada com outras instituições museais, além de reconhecer a centralidade desses espaços no desenvolvimento sociocultural das comunidades, a

partir de um ciclo de atividades diversificadas que abarcam palestras, encontros, espaços de experiências criativas e mediações, como o acesso livre e gratuito a esses equipamentos. Então, a Semana de Museus transforma as nossas instituições em lugares mais democráticos, abertos, pulsantes e de um grande poder de mobilização social e de ideias”, pontuou o diretor do SIMM/Secult, Armando Sobral.

Hoje, 17, às 19h, haverá a mesa redonda “Museus pra quê? Por que? E pra quem?”, elaborada com o intuito de refletir sobre o poder que os museus exercem no campo das ideias e de sua atuação social. A ação contará com a presença de Dra. Marisa Mokarzel, Tadeu Costa, Januário Guedes e Cássia Rosa, e mediação de Emanuel Franco, diretor do Museu de Arte Sacra (MAS). A partir das 9h, será aberta a exposição “ImagináriaMARIA”, na Galeria Fidanza, que traz imagens de santas de diferentes épocas, além de materiais diversos,

pertencentes ao acervo do SIMM/Secult. A mostra segue até 19 de junho.

Na quinta-feira (19), das 9h às 11h, haverá uma mediação museal para pessoas cegas, na Sala dos Sentidos do Museu de Arte Sacra,

com educadores do SIMM/Secult. No mesmo horário, no jardim do Forte do Presépio, ocorre a oficina “Pintura Expressão Gestual”.

E às 11h, será realizada a oficina “Grafismo em movimento”, no ateliê da Casa das Onze Janelas. Cachoeira do Arari, no Marajó, terá até 22 de maio, das 9h às 17h, visitas guiadas à Sala de Exposição do Museu, intituladas “Mediação na perspectiva de potência polifônica, política, poética pedagógica”.

O Palacete Bolonha e o Museu de Arte de Belém (Mabe) também terão programação especial, com palestras, recitais, oficinas e rodas

de conversa. Destaque para a “Rota dos Palacetes”, com saída do Palacete Mac Dowell (Magalhães Barata, 53, próximo a 14 de março), e chegada no Palacete Bolonha com visitação e feira de cultura.