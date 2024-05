Escritora alemã radicada no Pará bate-papo com público sobre livro de crônicas sobre mata atlântica

A escritora alemã Yvonne Miller está totalmente adaptada à vida brasileira. Após uma experiência vivendo na Mata Atlântica, no Estado de Pernambuco, por três anos, Yvonne conversará com leitores nesta sexta-feira (03/05), às 18h30, na livraria Travessia, sobre a relação com o meio ambiente presente no livro de crônicas “Deus Criou Primeiro um Tatu – Crônicas da Mata”, lançado em 2022 pela Aboio.

O livro surgiu após Yvonne Miller escrever várias crônicas durante o período que residiu no meio da Mata Atlântica com a esposa paraense. A família que morava na Aldeia dos Camarás era maravilhada todos os dias com a fauna e a flora Atlântica. As crônicas de Yvonne registraram essa convivência com o meio ambiente, inquietações pessoais e preocupações políticas pelo cenário ambiental.

“Fui morar dentro de uma área de proteção ambiental, no lugar chamado Aldeia dos Camarás. Eu já escrevia crônicas e claro que essa vivência da moradia dentro da mata me inspirou bastante porque era a base dessas experiências. A crônica é o gênero do cotidiano, e no meu cotidiano estava rodeada pela fauna e flora da Mata Atlântica, e o que eu vivia em Berlim, na Alemanha, não via essas coisas. Eu fui escrevendo essas crônicas sem pensar num livro inicialmente, só foram surgindo conforme esses encontros aconteciam”, relata.

O livro possui 50 crônicas e microcrônicas com personagens como a autora-narradora, a esposa e a entrada, além de animais como tejus, cobras, aranhas caranguejeiras, preguiças, saguis, pássaros, o cachorro Chico, o gato Salém e um tatu muito especial. A publicação também traz crônicas com carácter político e crítico. “Deus Criou Primeiro um Tatu” é uma declaração de amor à floresta e um apelo pela preservação.

“Dedico o livro à floresta e a todos os seres e espíritos que dela cuidam. O livro tem quatro partes, que correspondem tanto as estações do ano, ao clima e essas coisas todas quanto ao nosso tempo e experiência lá”, diz Yvonne.

Natural de Berlim, Yvonne Miller mora atualmente em Algodoal com a família. A escritora diz ter renascido brasileira e belenense, desde quando veio para o Brasil para dar aulas de alemão na Universidade Federal do Pará (UFPA). Cronista e contista, tem textos publicados em várias antologias, e é uma das organizadoras da coletânea de contos “Quando a Maré Encher” (Mirada, 2021).

“Fiquei muito feliz quando me convidaram para esse bate-papo. É sempre um prazer conversar sobre o livro e sobre o tema. Estou curiosa com o que os outros vão achar. Normalmente, eu conhecia o mediador, agora não sei da leitura dele, e vai ser bem interessante também estou feliz e curiosa. Espero que seja como o estilo do livro, uma conversa leve e divertida na maioria do tempo sem deixar de ser profunda”, destacou.

Serviço: Bate-papo literário com Yvonne Miller, autora do livro “Deus Criou Primeiro um Tatu – Crônicas da Mata” (Aboio, 2022)

Data: sexta-feira, 3 de maio de 2024

Horário: 18h30

Local: Livraria Travessia, Alcindo Cacela 1404 (entre Governador José Malcher e Magalhães Barata), Belém do Pará

Entrada: gratuita