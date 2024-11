Escritor e músico paraense lança livro com pocket show nesta sexta-feira

O escritor, cantor e compositor Márcio Moreira lança em Belém, nesta sexta-feira (29), às 20h, o seu primeiro livro de poemas “Amanhecimento íntimo ou Princípio das jornadas”. A obra, composta de 100 poesias, apresenta ao público os sentimentos do artista e algumas angústias íntimas que ele também leva para a música.

O evento acontece na Casa do Fauno, localizada na Rua Aristides Lobo, bairro do Reduto e oferece ao público, além do lançamento do livro, um pocket show especial do cantor Renato Torres. No espaço, também haverá declamação de poemas, venda e autógrafo dos exemplares do livro “Amanhecimento íntimo ou Princípio das jornadas”.

O evento de lançamento do livro também contará com um pocket show do cantor Renato Torres (Foto: Divulgação)

De acordo com Márcio, a poesia e a música sempre andaram lado a lado durante sua carreira, mas esta é a primeira vez em que ele publica seus sentimentos através do texto.

“A maioria das minhas canções partem da poesia. Ela é a pedra fundamental na construção e no motivo do meu canto, por isso vejo com naturalidade o nascimento deste livro que, para mim, é uma compilação muito íntima do que pensa e, principalmente, sente o Márcio Moreira de agora”, descreve o artista.

Alguns poemas do livro fazem parte de músicas autorais de Márcio, que ele já apresenta ao público paraense há cerca de 5 anos. No entanto, em sua obra literária, os leitores terão acesso às versões originais do texto, antes de serem adaptados para caber em uma música.

Além de poesias, o livro de Márcio também apresenta imagens da artista plástica Melina Mello. A obra se divide em quatro capítulos: Belenências’, ‘Bem-querências e desamores’, ‘Errâncias’ e ‘Morrências e outras finitudes’.

O diretor teatral e arte-educador Dionelpho Jr escreveu o prefácio do livro, que apresenta uma descrição sobre a forma como Márcio se expressa através da arte.

“Aqui, ler vem de onde abraçar, de onde rearrumar as distâncias, as presenças e os afetos. Antes era o infante, o menino e a vontade de ser, de cantar, de dizer, de dançar, de amar. Hoje é o menino imenso costurado ao homem e seu caminho de iluminar”, inicia o texto de Dionelpho, que foi escolhido pelo autor por ter sido o responsável, ao lado do músico e poeta Renato Torres, por semearem a poesia nos primórdios de sua formação artística.

“Amanhecimento íntimo ou Princípio das jornadas” também é um livro representativo da Amazônia e da jornada de muitos músicos paraenses, que segundo Márcio Moreira, infelizmente são obrigados a saírem de sua terra para tentar alavancar a carreira.

O paraense também destaca em seus textos a saudade de Belém e a jornada de músicos que precisam sair da terra natal (Foto: Divulgação)

“Me irmano aos milhares de artistas do norte, contemporâneos a mim, que num tempo pré-internet, justamente no momento decisivo da carreira, se viu obrigado a sair de sua terra, em busca de oportunidades e espaços legítimos para sua arte. A coisa evoluiu muito e hoje não vejo mais essa necessidade tão urgente, mas já me estabeleci no Rio (de Janeiro) e como diria Drummond, Belém hoje ‘é uma fotografia na parede. Mas como dói!’”, acrescenta Moreira, que registra nas poesias sua imensa saudade de Belém nos textos ‘Belém de Tudo’, ‘Sol do meu Lugar’ e ‘Poema de quando volto de casa’.

‘Amanhecimento íntimo ou Princípio das jornadas’ está disponível para venda através da livraria virtual da editora: https://www.autografia.com.br/loja/ ou direto com o autor pelo e-mail: contato@omarciomoreira.com.br

SERVIÇO:

Pocket show de lançamento do livro “Amanhecimento íntimo ou Princípio das jornadas”, de Márcio Moreira

Data: 29 de novembro - sexta-feira

Horário: 20h

Local: Casa do Fauno - Rua Aristides Lobo, 1061 – Reduto. Belém – PA