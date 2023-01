Escola de Samba da Matinha faz bloco pré-carnaval e conta com apoio da comunidade

O carnaval 2023 está batendo na porta! E a Escola de Samba da Matinha acaba de reformar sua sede, além de produzir uma festa especial em formato de bloco. O “Bloco da Matinha” será realizado no próximo sábado (14), na nova quadra, a partir das 20h, com a Bateria Show da Escola de Samba da Matinha, show da banda Layse & Os Sinceros e discotecagem com Jack Sainha e Me Gusta. O evento tem caráter também solidário, pois a escola conta com a comunidade para angariar juntos e realizar um desfile especial na avenida em fevereiro.

Segundo o presidente da escola de samba, Rodolfo Trindade, “esse evento faz parte do processo de inauguração da nova quadra da nossa escola. A importância dele é, principalmente, angariar recursos para a continuação da construção da nossa escola e já pensando no nosso carnaval de 2023. Os recursos são poucos, estamos correndo contra o tempo e precisamos da ajuda da comunidade para fazer um lindo desfile em fevereiro na avenida”, afirmou.

Ainda segundo Rodolfo, “o público pode esperar muita diversão, muita música, a gente aproveita para convidar nossa comunidade do bairro de Fátima e nosso público em geral para prestigiar nosso evento, afim de levar a escola para a avenida de uma forma linda e inesquecível. Toda a renda do evento será revertida para custeio de matéria prima para elaboração de fantasias, alegorias, alimentação de trabalhadores e demais despesas. Neste ano, a Escola de Samba da Matinha sairá na avenida com o enredo ‘Tocam em rituais os tambores da Matinha em Louvação a Oxum a Rainha das Águas Doces’, composição de Pixulé e Thiago Meiners”, destacou.

Agende-se

“Bloco da Matinha - Nossa Escola vai brilhar na avenida”

Data: 14/01

Hora: a partir das 20h

Local: Escola de Samba da Matinha (Travessa Castelo Branco esquina com Travessa Antônio Barreto – Bairro: Fátima)

Informações: (91) 98213-6071