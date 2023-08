Erika Januza aparece em foto ao lado do novo namorado, Jose Junior, fundador do AfroReggae

Erika Januza postou uma foto cheia de amor com o novo namorado, Jose Junior, fundador do AfroReggae. O romance foi assumido recentemente e começou nos bastidores da série "Arcanjo renegado", do Globoplay. Jose Junior é um dos produtores e criadores da série, que tem Erika no elenco. Na imagem postada pela atriz, os dois aparecem na festa de encerramento das gravações da nova temporada.

Erika estava solteira desde janeiro, quando chegou ao fim o seu namoro com Juan Nakamura, de 23 anos, filho de Carol Nakamura.

