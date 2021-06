Erika Januza sobre diferença de 14 anos em namoro com Juan: ‘Não pesam’

Os quatorze anos de diferença entre a atriz Erika Januza, de 36, e Juan Nakamura, de 22, nunca foram considerados pela atriz como um verdadeiro obstáculo. Juntos há mais de um ano, o casal ainda não planeja morar junto, porém, revela ter ficado ainda mais unido durante a pandemia do novo coronavírus. As informações são do jornal O Globo.

VEJA MAIS

Contudo, no início do namoro, a global afirma ter se incomodado um pouco com a diferença de idade entre os pombinhos, mas que nunca considerou isso como um problema. "Eu fugi, relutei, porque ele é muito novo. No final das contas estamos aí, felizes da vida. Sempre me relacionei com homens mais velhos, mas isso é muito relativo. O Juan tem o mesmo temperamento que o meu. Os 14 anos de diferença não pesam. Pode ser que daqui a seis ou sete anos comecem a pesar", afirmou, em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

A pandemia do novo coronavírus serviu como uma espécie de “união” para o casal, que apesar de ainda não morar junto, sente-se muito feliz por estar mais próximos durante esse período. " Não temos planos de morar juntos ainda, mas estamos bem felizes. A pandemia nos deixou mais unidos. Ele está me ajudando com a casa nova", comentou a atriz que recentemente comprou uma casa.