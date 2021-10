Erasmo de "A Fazenda" continua sendo criticado por atitude machista

A bailarina Erika Schneider, terceira eliminada de 'A Fazenda 13',conversou com a colunista Fábia Oliveira sobre sua participação no reality e revelou como reagiu aos comentários de Erasmo Viana, com quem já viveu um affair aqui fora.

Erasmo fez críticas pesadas a Erika, ao afirmar que teria encerrado a relação com ela por considerá-la 'sem conteúdo, superficial e rasa'. A ex-bailarina do 'Domingão do Faustão' disse não entender o que passou pela cabeça do ex-marido de Gabriela Pugliese pra dar a declaração de forma gratuita, uma vez que quem não quis levar o romance adiante foi ela: "uma atitude babaca, ridícula". Ela também falou das amizades que fez no confinamento e comentou a perseguição que sofreu da peoa Tati Quebra Barraco: "me atacava gratuitamente".

Erika Schneider completou, "eu não sou psicóloga para fazer uma analise da personalidade de alguém. Mas acredito que ele possa ter uma personalidade narcisista. O maior medo de um narcisista é a rejeição. Isso explicaria a conduta dele. Espero que ele tenha esse reality como um aprendizado para evoluir como pessoa, reveja suas atitudes para nunca mais atacar ou expor uma mulher", destaca.