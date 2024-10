Episódios de Chaves e Chapolin são disponibilizados em serviço de streaming gratuito do SBT

Fora do ar na TV aberta há cerca de quatro anos no Brasil, os clássicos seriados mexicano "Chaves" e "Chapolin" voltam a ser exibidos no país. Desta vez, na plataforma de streaming +SBT. Ao todo, são 20 episódios disponíveis, sendo 10 de cada uma das séries, que já foram disponibilizados desde domingo (27).

Depois de todo esse período fora das telinhas, o seriado mexicano teve uma exibição especial em 12 de outubro, Dia das Crianças, durante a grade do Feriadão SBT. Gravados entre 1973 e 1980, os episódios de Chaves tem, em média, 20 minutos de duração.

Ao todo, foram produzidos 312 episódios exibidos, sendo que 273 foram comercializados pela Televisa. O intérprete dos personagens Chaves e Chapolin foi Roberto Bolaños (1929-2014), que, além de atuar, era produtor, roteirista e criador das séries. Sendo um clássico, os seriados fazem parte da infância de milhares de brasileiros das mais diversas gerações.

Episódios de Chaves disponíveis no +SBT:

Vamos todos a Acapulco!

Os Farofeiros

Os Farofeiros – Parte 2

A Casa da Bruxa

O Festival da Boa Vizinhança – Última parte

A Morte do Seu Madruga

O Despejo do Seu Madruga

Eu Não Creio em Fantasmas, mas que Existem…

Uma Lição de BoxeA Briga dos Pombinhos

Episódios de Chapolin disponíveis no +SBT:

Dr. Chapatin e as Melancias / A Volta do Super Sam

Os Piratas do Caribe – Parte 1

Os Piratas do Caribe – Parte 2

O Louco

Histórias de Bruxas

O Abominável Homem das Neves

O Bandido

A História do Menino que Jogava Brinquedos Fora – Parte 1

A História do Menino que Jogava Brinquedos Fora – Parte 2

Ser Pequeno Tem Suas Vantagens