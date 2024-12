Entrega de rosas emociona fãs no show de Roberto Carlos, em Belém

Um dos momentos mais esperados do show de Roberto Carlos é quando o cantor distribui rosas-vermelhas e brancas para o público. Em Belém, não foi diferente. Entre os contemplados, estava Marcela Rendeiro, de 25 anos, que subiu nos ombros do pai, Marcelo, para garantir a recordação. A apresentação do Rei ocorreu nesta segunda-feira (30/12), no Mangueirão.

Marcela contou que a rosa tinha um destino especial: sua avó Virgínia, grande fã do Rei. “Peguei essa rosa para a minha avó. O nome dela é Virgínia, e ela é muito fã dele. Estou muito feliz em poder entregar isso para ela”, afirmou emocionada.

A artista estava acompanhada do pai, Marcelo, do avô Manoel, e de outros familiares, que juntos celebraram a experiência única de assistir ao show. “Através dos meus avós, Manoel e Virgínia, eu conheci o Roberto Carlos. Eles, junto com meus tios e meu pai, trouxeram todo mundo aqui hoje. É um momento muito especial para a nossa família”, disse Marcela.

Sobre o apoio do pai e do avô para conseguir a rosa, ela destacou: “Sem a ajuda deles, eu não teria conseguido. Para mim, eles são os ‘caras’ da minha vida. Meu avô, meu pai, e encontrar alguém como eles é a minha inspiração. Como Roberto canta, ‘Esse cara sou eu’”.