Entre idas e vindas, Tierry e Gabi Martins viajam juntos para Maldivas

O casal tem compartilhado em suas redes sociais os momentos viajando, Tierry faz sua primeira viagem internacional e a sertaneja o acompanha. Segundo ele, após muita insistência, a viagem finalmente aconteceu.

Os dois comemoraram na última sexta, 10, oito meses de namoro e o cantor lançou o seu novo sucesso 'Me Cheira', que faz parte da trilha sonora do casal. Eles haviam terminado o relacionamento quando comemoraram sete meses, no momento, Gabi explicou ao colunista Léo Dias que o rompimento partiu do baiano e aconteceu após uma briga. "Até agora não sei o que vai ser da gente. Não estamos bem", falou.

Juntos novamente, Tierry traz na nova música detalhes do relacionamento, ele chama a cantora de 'tarada' e faz convite íntimo. "Tarada. Ela me quer todos os dias, tem ninfomania. Tarada. Ela me come com farinha, me janta até não sobrar nada"