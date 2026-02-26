Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Entenda por que a Justiça suspendeu o leilão da mansão de Ana Hickmann e Alexandre Correa

Estadão Conteúdo

A disputa judicial envolvendo a mansão de Ana Hickmann, em Itu (SP), ganhou novos desdobramentos nessa quarta-feira, 25. O leilão do imóvel, avaliado em cerca de R$ 35 milhões, foi suspenso por decisão liminar da Justiça de São Paulo após embargos apresentados pela defesa da apresentadora. A informação foi confirmada pela empresa Biasi Leilões ao Metrópoles. O Estadão procurou a empresa leiloeira e as defesas de Ana Hickmann e Alexandre Correa sobre a suspensão, e aguarda retorno.

Com a decisão, o processo de venda judicial fica temporariamente interrompido até que o mérito do recurso seja analisado.

Credora tenta reverter paralisação

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, a credora Danielle Murayama Fujisaki apresentou um Agravo de Instrumento para tentar derrubar a suspensão e retomar o leilão.

No recurso, a empresária sustenta que a decisão que interrompeu a venda não teria sido suficientemente fundamentada. Ela argumenta que a Justiça considerou "plausíveis" as alegações da apresentadora sem exigir comprovação concreta.

Danielle também afirma que a mansão é uma copropriedade de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa, mas que apenas o empresário teria oferecido sua parte como garantia da dívida. Para a credora, o leilão não representaria risco irreversível à comunicadora.

Alienação ao banco e impasse jurídico

Outro ponto levantado no recurso envolve o Banco Daycoval, apontado como titular da alienação do imóvel. De acordo com Danielle, a instituição financeira já teria se manifestado na ação e não teria se oposto ao leilão.

A defesa de Ana Hickmann, por sua vez, sustenta que a mansão está alienada ao banco e, por isso, não poderia ser utilizada para satisfazer o crédito da empresária.

No recurso, a credora ainda afirma que, por se tratar de um imóvel de alto padrão, a demora na realização do leilão pode provocar desvalorização, o que a prejudicaria diretamente.

Origem da dívida

O leilão decorre de uma ação movida por Danielle Murayama Fujisaki contra a empresa Hickmann Serviços Ltda., ligada ao ex-casal. O objetivo seria quitar uma dívida que, segundo a credora, ultrapassa R$ 900 mil.

O caso se insere em um contexto mais amplo de disputas patrimoniais envolvendo o divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa, iniciado após a apresentadora denunciar o ex-marido por violência doméstica, em novembro de 2023.

O imóvel no centro da disputa

Localizada em condomínio de alto padrão no interior paulista, a mansão reúne piscina de grandes dimensões, área gourmet integrada ao jardim, salas amplas com iluminação natural, suítes espaçosas, além de ambientes como escritório e espaço fitness. A estrutura sofisticada e os sistemas de segurança reforçam o valor de mercado estimado em R$ 35 milhões.

Enquanto a Justiça analisa os recursos apresentados, o imóvel segue fora da praça eletrônica e permanece como um dos principais pontos de tensão na disputa judicial que envolve patrimônio milionário e dívidas do ex-casal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANA HICKMANN/MANSÃO/LEILÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DIA DO COMEDIANTE

Personagens, memes e muito ‘égua’: o humor paraense feito por mulheres cresce nas redes

Jai Alves e Égua Manu transformam cotidiano, regionalidade e vivências pessoais em conteúdo que ultrapassam as telas

26.02.26 8h00

CELEBRIDADES

Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

25.02.26 18h05

FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa posa de topless em 'publi' na web; veja

A artista destacou rotina de cuidados no pós-Carnaval em um post na web

25.02.26 17h47

VARIEDADES

De arrepiar! Corpo de Dinho, do 'Mamonas Assassinas', é exumado e item é encontrado intacto

A exumação dos cinco músicos ocorreu na última segunda-feira (23), quase 30 anos após a tragédia que interrompeu a carreira do grupo.

25.02.26 16h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

revelação

Márcia Sensitiva é internada e revela diagnóstico de doença autoimune

A taróloga relatou em uma gravação feita no próprio hospital o momento em que descobriu a condição

25.02.26 22h51

DIA DO COMEDIANTE

Personagens, memes e muito ‘égua’: o humor paraense feito por mulheres cresce nas redes

Jai Alves e Égua Manu transformam cotidiano, regionalidade e vivências pessoais em conteúdo que ultrapassam as telas

26.02.26 8h00

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda