Entenda como será a cerimônia de premiação do Globo de Ouro neste domingo, 28

Marcando a abertura da temporada de premiações da indústria audiovisual, o Globo de Ouro 2021 apresenta neste domingo, 28, a lista dos vencedores das estatuetas de sua 78ª edição. Promovido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o evento da premiação também precisou ser adaptado à realidade da pandemia de coronavírus este ano, e terá uma versão parcialmente presencial e parcialmente virtual - um tanto parecida com a última edição do Emmy. Na edição nada convencional, Tina Fey e Amy Poehler serão as anfitriãs da festa, repetindo a dobradinha de sucesso de anos anteriores. No Brasil, o evento que consagra tanto produções da TV quanto do cinema, será transmitida ao vivo pelo canal TNT, às 22h (horário de Brasília).

Normalmente marcado para o início de janeiro, o Globo de Ouro acabou sendo adiado por conta da pandemia. Depois que o Oscar anunciou que seria adiado para o mês de abril, o Globo de Ouro pegou a data original da premiação. Mesmo com o adiamento, a cerimônia segue marcando a abertura da temporada de premiações do audiovisual pelo mundo, e será será seguida pelo Critics Choice Awards, dia 7 de março; o Screen Actors Guild Awards, em 4 de abril; e os BAFTAs, 11 de abril.

Mesmo em um ano atípico para o cinema, o Globo de Ouro também deve seguir mostrando uma espécie de panorama do que as próximas premiações devem seguir; mas tanto mudanças nas regras do Oscar, quanto a forma como cenário pandêmico afetou a indústria, podem resultar em surpresas ao longo do percurso.

Na premiação em formato adaptado, o palco do Beverly Hilton Hotel, casa do Globo de Ouro desde 1961, em Los Angeles, não vai ficar de lado. Amy Poehler é quem vai comandar a premiação direto do local, enquanto Tina Fey estará no topo do Rockfeller Plaza, sede da emissora NBC, em Nova York.

Para a entrega das premiações há uma lista de convidados escalados, que também estarão divididos entre as duas cidades. Os premiados em categorias de atuação na última edição, Joaquin Phoenix e Renée Zellweger, estão na lista, junto a nomes como Kristen Wiig, Sterling K. Brown, entre outros.

Mesmo com a cerimônia em formato híbrido, todos os convidados do Globo de Ouro foram recomendados a seguir quarentena antes da entrega dos troféus. Além disso, a produção do evento também foi submetida a testes para coronavírus. Algumas categorias também devem receber troféus em casa, com transmissão por videoconferência, como ocorreu com o Emmy 2020.

Edição já é histórica para mulheres diretoras

Em meio a um período tão conturbado tanto para as premiações como para a indústria do cinema e TV, o Globo de Ouro pode agregar momentos históricos à edição de 2021. Carregando a má fama de dar pouco (ou quase nenhum) espaço às mulheres na categoria de Melhor Direção, marcado ainda pela apresentação do prêmio em 2018, quando Natalie Portman anunciou: “E aqui estão todos os homens indicados”; este ano a categoria tem três mulheres na disputa. Vale lembrar que ao longo da história da premiação, iniciada em 1944, apenas cinco mulheres tinham sido indicadas à categoria até então: Barbra Streisand por “Yentl” (1983) e “O Príncipe das Marés” (1991); Jane Campion por “O Piano” (1993); Sofia Coppola por “Encontros e Desencontros” (2003); Kathryn Bigelow por “Guerra ao Terror” (2010) e “A Hora Mais Escura” (2012); e Ava DuVernay por “Selma” (2014).

Este ano, três estreantes abrem ainda mais as portas do prêmio da categoria: Regina King por “Uma Noite em Miami”; Emerald Fennell por “Bela Vingança”; e uma das favoritas, Chloé Zhao, por “Nomadland”. Isto faz com que Chloé seja a primeira diretora asiática indicada ao prêmio, e Regina King a segunda mulher negra, depois de Ava DuVernay. Completam a lista de indicados: David Fincher por “Mank”, e o outro favorito, Aaron Sorkin, por “Os 7 de Chicago”.

Outro fato curioso que pode ocorrer no Globo de Ouro é a premiação póstuma de Chadwick Boseman na categoria de Melhor Ator de Drama, por "A Voz Suprema do Blues". O astro conhecido pelo papel do super-herói Pantera Negra faleceu vítima de um câncer de cólon em agosto de 2020, e disputa o prêmio com Anthony Hopkins (Meu Pai), Riz Ahmed (O Som do Silêncio), Gary Oldman (Mank), e Tahar Rahim (The Mauritanian).

As categorias de filmes de comédia ou musical também podem resultar em surpresas, tendo “O Festa de Formatura” de Ryan Murphy, “Hamilton” de Thomas Kail e “Borat: Fita de Cinema Seguinte” de Jason Woliner disputando o favoritismo. A indicação de “Hamilton” (Disney), inclusive, gerou certa polêmica por tratar-se de um espetáculo teatral filmado no palco.

Entre as séries de TV, que costumam ter maior torcida no Globo de Ouro, favoritos recentes devem arrancar estatuetas, como “The Crown”, “Bridgerton”, “Chitt’s Creek”, “O Gambito da Rainha” e “The Undoing”.

“The Crown”, da Netflix, é uma das mais indicadas, assim como uma das favoritas a levar grande parte dos prêmios. A temporada indicada é a mais recente, que trouxe para a narrativa a história da princesa Diana, interpretada por Emma Corrin. Com o papel, a atriz ganhou indicação à categoria de Melhor Atriz em Série de Drama, junto a parceira de série Olivia Colman, vencedora do prêmio em 2020. A categoria é completa por outras queridinhas do público: Jodie Comer por “Killing Eve”, Laura Linney por “Ozark”, e Sarah Paulson por “Ratched”.

Na categoria de Melhor Série de Drama, “The Crown” disputa o prêmio com “Lovecraft Country”, “The Mandalorian”, “Ozark” e “Ratched”. Já na categoria de Melhor Série de Comédia, a favorita é “Schitt’s Creek”, que teve sua última temporada consagrada na última edição do Emmy.

Confira a lista completa de indicados: