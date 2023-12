Entenda a nova treta entre a família Camargo

A ex-mulher do cantor Zezé di Camargo, Zilú Godoi, e o irmão do artista, o cantor gospel Welington Camargo, assumiram o protagonismo nas confusões da família Camargo. A família ocupa os holofotes desde o começo de outubro, após polêmica de perfil fake criado por Graciele Lacerda vir à tona.

Entenda a nova treta

Tudo começou quando Zilu, que mora nos Estados Unidos, contou que teria desistido de viajar para o Brasil no Natal devido ao momento conturbado da família. "Já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família", postou a influenciadora, nas redes sociais, em 15 de dezembro.

Welington não gostou da declaração e postou uma indireta à ex-cunhada. Ele acusou a empresária de "vitimismo" e afirmou que já estava combinado que todos passariam a data festiva separados.

Zilu logo rebateu o cantor gospel. "Não fica aí de 'mimimi' dizendo que sabe a verdade. Você não sabe de verdade nenhuma. Ninguém sabe de verdade nenhuma. Para isso, a Justiça vai resolver isso", disse, em referência ao perfil fake.

O irmão de Zezé deixou as indiretas de lado e detonou a ex-cunhada. Ele afirmou que a influenciadora não quis pagar as despesas do velório do próprio irmão, que deixou de ir ao enterro do pai para não gastar com passagem aérea e a acusou de chamar o filho de "desgraça", quando o menino ainda era criança.

Já Zilú, usou as redes sociais para se defender. A empresária disse que o ex-marido pagou as despesas do velório do irmão porque ainda eram casados, que não foi ao enterro do pai porque ele morreu de Covid-19 e, por tanto, não houve velório e negou que tenha ofendido o garoto.

Welington gravou um vídeo para contar que teria apagado os vídeos em "consideração aos sobrinhos", mas que não retirava nada do que disse. "São todas a mais pura verdade. Mas em consideração a eles, eu tirei sim, porque são três pessoas que eu amo e que não merecem passar pela situação que estão passando", postou o cantor gospel, no Instagram, nesta sexta-feira (22).