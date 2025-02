Ensaio técnico da Escola de Samba Bole-Bole agita a noite da Pedreira na Aldeia Cabana

Na noite desta terça-feira (18), a Escola de Samba Bole-Bole, do bairro do Guamá, realizou o seu primeiro ensaio técnico em preparação para o Desfile das Escolas de Samba de Belém. O ensaio iniciou com a concentração dos foliões e integrantes da escola, às 20h, na avenida Pedro Miranda, na esquina com a travessa Perebebuí, e continuou com a programação na Aldeia Cabana até às 22h. A Escola de Samba, que possui mais de 40 anos de tradição, traz para o Carnaval 2025 o enredo “Amazônia Ensolarada”, com o intuito de divertir, mas também causar uma reflexão sobre o desenvolvimento predatório na Amazônia. Os desfiles do Carnaval das Escolas de Samba de Belém, do grupo especial, serão nos dias 14 e 15 de março.

A atual bi-campeã do Desfile das Escolas de Samba de Belém, realizou na noite desta terça-feira (18) o primeiro ensaio na avenida oficial do desfile e contou com a presença dos seus integrantes e de seus torcedores. A agremiação, criada em fevereiro de 1984, tem suas raízes no sambista Herivelto Martins, o Vetinho, que, além de fundador, já foi presidente da escola de samba. Sobre a preparação deste ano, o diretor de harmonia, Kleber Oliveira, ressaltou que os ensaios estão no final e o público pode aguardar uma apresentação cheia de alegria e garra. “O público pode esperar muito samba no pé, muita garra, alegria e a defesa da Amazônia. Tudo isso combinado com a Aldeia ensolarada com a luz do sol que nasce no Guamá”, destacou o diretor.



Ainda de acordo com Kleber Oliveira, a escolha do enredo de 2025 foi pensada em razão dos olhares do mundo estarem direcionados para a Amazônia. O Bole-Bole quis ter a responsabilidade de posicionar a Amazônia e a ancestralidade como única forma do planeta ter um futuro. “Neste momento se acentuam as especulações sobre estar em nossa floresta a solução para os desastres climáticos que assolam o planeta. Sendo assim, a Bole-Bole chama para si a responsabilidade de posicionar a Amazônia e a nossa ancestralidade como a única resposta possível para termos futuro”.



O diretor afirma também que a ideia de desenvolvimento pode ser prejudicial para a região amazônica. “Nós queremos esclarecer que nós sabemos que é a sede de desenvolvimento desenfreado que agride nossas riquezas naturais e que vem destruindo a Terra. Para nós, o desfile das escolas de samba sempre será visto como espaço de alegria, mas também de reflexão e por isso, só acreditamos em um ‘pensar’ sobre a floresta, se for um pensar que escuta quem vive aqui”, ressaltou Kleber.



Os ensaios da Associação Carnavalesca Bole-Bole estão acontecendo todas as semanas durante as terças, sextas e no domingo no bairro do Guamá. Já o ensaio técnico oficial está marcado para o dia 13 de março na Aldeia Cabana. Além da programação para o Desfile das Escolas de Samba, a Bole-Bole realiza atividades que vão além da quadra e integram o calendário da comunidade do Guamá com projetos sociais como: concursos de boi-bumbá, quadrilhas roceiras, festas de colégios do bairro, aniversários de centros comunitários e outros eventos. Com 12 títulos, sendo cinco no grupo especial das Escolas de Samba, a associação que começou como Bloco Carnavalesco, segue a sua preparação para o desfile de 2025 em Belém.

(Gustavo Vilhena é estagiário, sob supervisão do coordenador do núcleo de Cultura, Abílio Dantas)