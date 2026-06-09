'Enola Holmes 3': Millie Bobby Brown investiga sumiço de Sherlock em trailer
Terceiro filme baseado na obra de Nancy Springer (por sua vez inspirada nos livros de Arthur Conan Doyle), Enola Holmes 3 teve seu trailer divulgado nesta terça-feira, 9. O vídeo traz a personagem titular, vivida novamente por Millie Bobby Brown, prestes a se casar, o que não a impede de entrar em ação em uma nova investigação.
Em Malta para o casamento com Tewkesbury (Louis Partridge), Enola começa a se questionar sobre a união, refletindo sobre a jornada que viveu para "honrar" o sobrenome Holmes. A caminho da igreja, no entanto, ela é interceptada por John Watson (Himesh Patel), que a informa que Sherlock (Henry Cavill) foi sequestrado.
Dirigido por Philip Barantini e escrito por Jack Thorne, ambos premiados por Adolescência, o filme conta ainda com Helena Bonham Carter, Susan Wokoma e Sharon Duncan-Brewster em seu elenco.
Enola Holmes 3 estreia em 1º de julho na Netflix. Os dois primeiros filmes seguem disponíveis na plataforma.
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