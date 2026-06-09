Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Enola Holmes 3': Millie Bobby Brown investiga sumiço de Sherlock em trailer

Estadão Conteúdo

Terceiro filme baseado na obra de Nancy Springer (por sua vez inspirada nos livros de Arthur Conan Doyle), Enola Holmes 3 teve seu trailer divulgado nesta terça-feira, 9. O vídeo traz a personagem titular, vivida novamente por Millie Bobby Brown, prestes a se casar, o que não a impede de entrar em ação em uma nova investigação.

Em Malta para o casamento com Tewkesbury (Louis Partridge), Enola começa a se questionar sobre a união, refletindo sobre a jornada que viveu para "honrar" o sobrenome Holmes. A caminho da igreja, no entanto, ela é interceptada por John Watson (Himesh Patel), que a informa que Sherlock (Henry Cavill) foi sequestrado.

Dirigido por Philip Barantini e escrito por Jack Thorne, ambos premiados por Adolescência, o filme conta ainda com Helena Bonham Carter, Susan Wokoma e Sharon Duncan-Brewster em seu elenco.

Enola Holmes 3 estreia em 1º de julho na Netflix. Os dois primeiros filmes seguem disponíveis na plataforma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/ENOLA HOLMES 3/MILLIE BOBBY BROWN
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ATUAÇÃO

Com cena ousada e 'mão boba', atacante brasileiro João Pedro rouba a cena em novo projeto de Madonna

Atacante do Chelsea protagoniza cena ousada no curta-metragem Confessions II, projeto que abre os trabalhos do próximo disco da Rainha do Pop.

09.06.26 11h29

CRIME

Arlindinho revela ter sido assaltado e ter joias roubadas no Rio de Janeiro

O cantor usou as redes sociais para mostrar imagens das joias levadas pelos criminosos

09.06.26 9h46

Bênção ou matrimônio?

Entenda a polêmica do casamento de Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, em Igreja de Paris

Registrada oficialmente apenas como uma "Celebração da Bênção", a luxuosa cerimônia despertou a indignação de fiéis e abriu o debate sobre as atuais diretrizes do Vaticano para pessoas divorciadas

09.06.26 9h22

NASCEU!

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam o nascimento da primeira filha, Alice

A publicação com os primeiros registros da bebê encantou a internet e recebeu mensagens carinhosas de diversos famosos e ex-colegas de reality. A pequena inclusive já conta com um perfil próprio no Instagram

09.06.26 9h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

Bênção ou matrimônio?

Entenda a polêmica do casamento de Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, em Igreja de Paris

Registrada oficialmente apenas como uma "Celebração da Bênção", a luxuosa cerimônia despertou a indignação de fiéis e abriu o debate sobre as atuais diretrizes do Vaticano para pessoas divorciadas

09.06.26 9h22

ATUAÇÃO

Com cena ousada e 'mão boba', atacante brasileiro João Pedro rouba a cena em novo projeto de Madonna

Atacante do Chelsea protagoniza cena ousada no curta-metragem Confessions II, projeto que abre os trabalhos do próximo disco da Rainha do Pop.

09.06.26 11h29

CELEBRIDADES

VÍDEO: Após assumirem relacionamento, Hamilton e Kim Kardashian aparecem juntos em Mônaco

O casal também foi visto chegando de mãos dadas a uma festa exclusiva organizada após a corrida

09.06.26 8h09

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e e planeja novos passos na música

Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

09.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda