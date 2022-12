Encontro discute temas importantes sobre as políticas culturais na Amazônia

Levantar importantes questões dentro das políticas culturais é a principal missão do Encontro Amazônico de Políticas Culturais, que será realizado neste sábado (10), no Teatro Waldemar Henrique, das 9h ás 19h. A programação contará com palestras relevantes de Lorena Saavedra, Cláudia Leitão e Valcir Bispo dos Santos falando sobre políticas públicas, economia criativa e o panorama atual das políticas públicas a nível estadual.

Segundo o palestrante, Valcir Bispo dos Santos, “acredito que estamos em um momento muito importante onde a cultura está conseguindo uma série de vitórias, tanto em nível nacional, quanto em nível estadual e nível municipal. Por exemplo, foi aprovada por unanimidade, pela Câmara Municipal de Belém, a lei Valmir Berco Santos que, regula o posicionamento do sistema municipal de cultura de Belém, que é a principal política do município. Então esse sistema ele vai nos proporcionar por exemplo acesso a recurso do Fundo Municipal de Cultura, vamos poder vivenciar um processo democrático de participação mais ativa dos agentes culturais na discussão da política cultural do município através dos fóruns setoriais”, explicou.

Valcir destacou ainda que “o sistema tem vários instrumentos importantes, desde formação de gestores públicos e também de gestores de coletivos culturais. A perspectiva de você ter as políticas culturais na época Gil, Juca Ferreira quando foram da cultura serem reativadas é forte, isso dá uma esperança muito grande. É importante perceber que com a vitória do Lula, aos poucos a cultura vai voltando a ser o que era, a ser respeitada e valorizada dentro do país”, destacou.

“Vamos ter um horizonte cada vez mais amplo pela frente, dentro da cultura de modo geral. A principal mensagem a ser passada dentro do nosso encontro é que hoje, os agentes culturais podem se apropriar de todas essas conquistas. Depois de efetivada a lei, é o renascimento. Vamos ter o Ministério da Cultura cada vez mais perto”, concluiu o palestrante.

Agende-se

Encontro Amazônico de Políticas Culturais

Data: 10/12

Hora: 9h as 19h

Local: Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém - PA, 66017-000)