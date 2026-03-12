Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Eminem morreu? Erro em foto de anúncio de morte confunde fãs

Foto de Eminem em capa de anúncio da morte de Lord Sear assusta fãs

Jennifer Feitosa
fonte

Eminem (Instagram @netflix)

Um site norte-americano causou confusão ao publicar a notícia do falecimento do DJ de hip-hop Lord Sear, parceiro musical de Eminem. A capa da publicação, contudo, trazia a imagem do rapper, o que gerou susto e repercussão imediata no X (antigo Twitter).

A postagem inicial de um portal dos Estados Unidos, com a foto de Eminem, levou muitos fãs a acreditarem em sua suposta morte. Esta situação inesperada provocou uma onda de comentários e questionamentos nas redes sociais.

A notícia verdadeira era sobre a partida de Lord Sear. A imagem equivocada, no entanto, desviou a atenção do ocorrido e concentrou o debate na escolha errada da fotografia.

Morte de Lord Sear e homenagem de Eminem

Eminem utilizou suas redes sociais para confirmar o falecimento de seu parceiro, Lord Sear, aos 53 anos. O rapper expressou sua tristeza na quarta-feira (11/3), lamentando a perda e sem detalhar a causa da morte.

"Sear era uma das melhores pessoas com quem já convivi; jamais esquecerei como ele me fazia rir durante a nossa turnê", declarou Eminem. Ele acrescentou: "Ele tornou o mundo um lugar melhor e sentirei muita falta disso. Descanse em paz, Lil Trey, também conhecido como Lord Sear".

Carreira e legado de Lord Sear

O DJ e cantor possuía uma carreira reconhecida no universo do hip-hop. Ele trabalhou na Shade45, emissora ligada a Eminem desde sua fundação em 2004, e participou da Anger Management Tour nos anos 2000.

Nascido e criado em Nova York, Estados Unidos, Lord Sear tornou-se uma voz proeminente no rádio. Sua atuação como DJ na turnê do rapper Kurious marcou seu impacto inicial na cena musical.

Em 1990, Sear foi uma das principais vozes do programa Stretch Armstrong and Bobbito Show. Este programa é creditado por apresentar ao público artistas como Jay-Z, Nas e Wu-Tang Clan.

Repercussão e críticas nas redes sociais

A confusão gerada pela foto repercutiu amplamente no X, com usuários expressando surpresa e desaprovação. "Gente, que susto!", comentou uma pessoa na plataforma.

Outros usuários criticaram a escolha da imagem. "Por que você está postando uma foto do Eminem em vez da foto do falecido?", indagou um internauta. "Uma foto do falecido em vez da do Eminem teria sido melhor", ressaltou outro.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

RACISMO

VÍDEO: participante é expulsa do Big Brother após comentários racistas

Declarações contra outra confinada geraram repercussão nas redes sociais e levaram à decisão da produção do reality argentino

12.03.26 9h43

VIXI!

Modelo curtida por Neymar posta cliques sensuais de chuteira e manda ‘indireta’ ao jogador

O post rapidamente reuniu comentários que faziam referência ao jogador brasileiro

11.03.26 9h48

REVELAÇÃO

Chaiany surpreendeu ao dizer que se apaixonou por duas pessoas dentro do BBB 26

A sister confessa ter interesse em outros participantes da casa e acredita que não ser recíproco

12.03.26 9h51

POLÊMICA

VÍDEO: Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Erika Hilton

Apresentador criticou eleição da parlamentar para presidência da Comissão da Mulher da Câmara e afirmou que “mulher para ser mulher precisa ter útero”

12.03.26 8h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda