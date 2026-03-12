Eminem morreu? Erro em foto de anúncio de morte confunde fãs

Um site norte-americano causou confusão ao publicar a notícia do falecimento do DJ de hip-hop Lord Sear, parceiro musical de Eminem. A capa da publicação, contudo, trazia a imagem do rapper, o que gerou susto e repercussão imediata no X (antigo Twitter).

A postagem inicial de um portal dos Estados Unidos, com a foto de Eminem, levou muitos fãs a acreditarem em sua suposta morte. Esta situação inesperada provocou uma onda de comentários e questionamentos nas redes sociais.

A notícia verdadeira era sobre a partida de Lord Sear. A imagem equivocada, no entanto, desviou a atenção do ocorrido e concentrou o debate na escolha errada da fotografia.

Morte de Lord Sear e homenagem de Eminem

Eminem utilizou suas redes sociais para confirmar o falecimento de seu parceiro, Lord Sear, aos 53 anos. O rapper expressou sua tristeza na quarta-feira (11/3), lamentando a perda e sem detalhar a causa da morte.

"Sear era uma das melhores pessoas com quem já convivi; jamais esquecerei como ele me fazia rir durante a nossa turnê", declarou Eminem. Ele acrescentou: "Ele tornou o mundo um lugar melhor e sentirei muita falta disso. Descanse em paz, Lil Trey, também conhecido como Lord Sear".

Carreira e legado de Lord Sear

O DJ e cantor possuía uma carreira reconhecida no universo do hip-hop. Ele trabalhou na Shade45, emissora ligada a Eminem desde sua fundação em 2004, e participou da Anger Management Tour nos anos 2000.

Nascido e criado em Nova York, Estados Unidos, Lord Sear tornou-se uma voz proeminente no rádio. Sua atuação como DJ na turnê do rapper Kurious marcou seu impacto inicial na cena musical.

Em 1990, Sear foi uma das principais vozes do programa Stretch Armstrong and Bobbito Show. Este programa é creditado por apresentar ao público artistas como Jay-Z, Nas e Wu-Tang Clan.

Repercussão e críticas nas redes sociais

A confusão gerada pela foto repercutiu amplamente no X, com usuários expressando surpresa e desaprovação. "Gente, que susto!", comentou uma pessoa na plataforma.

Outros usuários criticaram a escolha da imagem. "Por que você está postando uma foto do Eminem em vez da foto do falecido?", indagou um internauta. "Uma foto do falecido em vez da do Eminem teria sido melhor", ressaltou outro.

