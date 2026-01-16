Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Emílio Surita x Marcelo Cosme: Justiça arquiva caso de homofobia; entenda

Durante as investigações, Cosme afirmou que teve a honra atingida e, por conta do comentário de Surita, passou a ser alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais

Estadão Conteúdo
fonte

Emílio Surita e Marcelo Cosme (Diogo Moreira/MCW / Wikimedia Commons | Instagram @mcosme)

A Justiça Federal arquivou o inquérito aberto contra Emílio Surita, apresentador da Jovem Pan, por um possível caso de homofobia contra Marcelo Cosme, jornalista da GloboNews. A informação foi confirmada pela defesa de Surita ao Estadão nesta sexta, 16. O caso aconteceu em 2024, quando o apresentador fez gestos interpretados como homofóbicos durante o programa Pânico na Band.

O Estadão entrou em contato com o advogado que representou Marcelo Cosme no caso, Sylas Kok Ribeiro, para um pronunciamento sobre a decisão, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O inquérito corria na 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo. O Ministério Público Federal apresentou um pedido de arquivamento na semana passada após considerar que Surita não havia zombado da orientação sexual do jornalista na ocasião, mas sim feito uma sátira à GloboNews. O pedido foi acatado pela juíza federal Natalia Luchini.

"O comentário propagado pelo investigado configura apenas sátira direcionada a programa jornalístico, revelando tão somente a mera intenção de caçoar (animus jocandi) dentro do exercício da livre manifestação de pensamento, sendo direito este assegurado constitucionalmente, enquanto incapaz de ferir qualquer direito alheio ou incitar ódio. Tal animus resta ainda mais evidente quando se nota que a fala se deu em um programa humorístico", considerou a procuradora Milena Tostes Haber.

Durante as investigações, Cosme afirmou que teve a honra atingida e, por conta do comentário de Surita, passou a ser alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais. Já Surita disse que não teria mencionado nenhum apresentador específico e sequer sabia quem era Marcelo Cosme.

A defesa do apresentador da Jovem Pan comemorou a decisão. "Com o arquivamento do Inquérito, resta reafirmada a confiança nas instituições e no devido processo legal. A Justiça foi feita e a liberdade de manifestação, dentro dos limites legais, mais uma vez, foi preservada e reconhecida", disse a nota assinada pelo advogado Luiz Augusto DUrso.

Entenda o caso

Em julho de 2024, Surita fez um comentário no Pânico da Band sobre o programa apresentado por Cosme na GloboNews. "Vou assim, andando gostosamente, bem Caetano Veloso, bem GloboNews. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite, o simpático?", disse em tom de deboche. Os colegas do apresentador que também estavam presentes no programa citaram o nome de Cosme.

À época, o apresentador da GloboNews lamentou o ataque. "A gente nunca espera ser alvo de discriminação, mesmo que ela esteja ali, sempre como um fantasma para quem é da comunidade LGBTQIA+", escreveu em uma publicação no Instagram.

Cosme afirmou que "não podemos entender a discriminação como uma simples piada". "A diversão de uns pode representar e incentivar o soco na rua, a lâmpada na cabeça e outros ataques. A gente precisa evoluir e não retroceder. O crime precisa ser visto como crime", disse.

O que diz a defesa de Emílio Surita

"A defesa técnica do Sr. Emílio Surita, instada a se manifestar, vem a público esclarecer que o Inquérito Policial instaurado para apuração dos fatos foi formalmente arquivado, por decisão da autoridade competente, após criteriosa análise de todo o conjunto probatório e da própria gravação do Programa Pânico do dia 23/07/2024.

O desfecho confirma aquilo que sempre sustentamos: não havia ocorrido qualquer prática ilícita, não havia qualquer vontade ou intenção de discriminação ou preconceito, tampouco elementos mínimos capazes de justificar a continuidade da persecução. A investigação cumpriu seu papel institucional e foi conduzida com seriedade pela Polícia Federal, sendo que, a Justiça, ao final, prevaleceu.

Desde o primeiro momento, o investigado colaborou integralmente com as autoridades, confiante de que a verdade se imporia.

Com o arquivamento do Inquérito, resta reafirmada a confiança nas instituições e no devido processo legal. A Justiça foi feita e a liberdade de manifestação, dentro dos limites legais, mais uma vez, foi preservada e reconhecida."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Emílio Surita

homofobia

inquérito

Marcelo Cosme

arquivamento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

SP X PA

VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' rebate paraense que chamou São Paulo de 'pobre de cultura'

Artista de rua da Avenida Paulista respondeu comentário em vídeo nas redes sociais e enalteceu a cultura de Belém

15.01.26 20h48

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

BBB 26

Você lembra? Veterana do BBB 2026 denunciou participante por pedofilia e ele acabou preso

Ana Paula Renault protagonizou um dos momentos mais graves da história do programa ao denunciar comportamentos de Laércio de Moura, ex-participante que hoje cumpre pena em regime fechado

14.01.26 17h14

MÚSICA

Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Douglas estava internado na UTI desde a noite de quarta-feira, 14

16.01.26 10h57

SAÍDA

Henri Castelli se pronuncia após ter convulsões e deixar o BBB 26

O ator recebeu atendimento médico durante o dia, mas a saída foi decidida após orientações de profissionais da saúde

15.01.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda