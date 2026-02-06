Capa Jornal Amazônia
Cultura

VÍDEO: Emicida encerra o 'Mais Você' cantando 'Passarinhos' em homenagem a Tom Veiga

Responsável pela voz e manipulação do Louro José desde a criação do personagem, em 1996, Tom esteve no Mais Você na estreia do programa, em 1999

Estadão Conteúdo
fonte

Emicida e Ana Maria Braga, no "Mais Você" (Reprodução / Globo)

O cantor e rapper Emicida participou do Mais Você desta sexta-feira, 6, e emocionou o público ao encerrar a atração com uma homenagem a Tom Veiga, intérprete original do Louro José. No palco, Emicida cantou Passarinhos, música marcada por delicadeza e afeto, em memória do ator que fez história no programa.

Responsável pela voz e manipulação do Louro José desde a criação do personagem, em 1996, Tom esteve no Mais Você na estreia do programa, em 1999. Ao longo de mais de duas décadas, ficou conhecido pelas tiradas bem-humoradas e pela parceria marcante com Ana Maria Braga, tornando-se um dos personagens mais queridos da televisão brasileira.

Tom Veiga foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em novembro de 2020, aos 47 anos. De acordo com a perícia, a causa da morte foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico provocado por um aneurisma. Ele deixou quatro filhos.

A continuidade do Louro no programa

Após a morte de Tom Veiga, a permanência do Louro José chegou a ser colocada em dúvida. Depois de reuniões com a equipe, Ana Maria Braga decidiu pela criação de um novo personagem, mantendo viva a memória do papagaio original. Atualmente, Fábio Caniatto é o responsável por dar voz ao novo Louro, apresentado como filho de Louro José.

A introdução do mascote foi feita de forma gradual no Mais Você, com cenas externas na portaria da TV Globo e participações nos bastidores do programa, reforçando a ideia de continuidade sem apagar o legado do personagem clássico.

Emicida: cozinha como afeto e celebração

Ainda durante a atração, Emicida falou sobre sua relação com a culinária e revelou a paixão por cozinhar. "Pra mim, eu posso voltar pra cozinhar", disse o artista, destacando o prazer que encontra no preparo dos alimentos. Ana Maria mostrou um macarrão caseiro feito pelo próprio cantor, que contou ter aprendido a receita ao assistir a uma série de TV.

"Foi a primeira vez que fiz e deu certo", comentou, aos risos. Emicida ainda destacou que, para ele, cozinhar e comer são atos que vão além da alimentação, representam celebração da vida, encontro com a família e momentos de afeto.

