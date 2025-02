Embratur abre inscrições para edital de curtas sobre a Amazônia com foco no turismo e economia

A segunda edição do Edital de Curtas-Metragens Brasil com S, promovido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), está com inscrições abertas. Com foco na Amazônia, a iniciativa busca apoiar produções que destacam os destinos turísticos, a cultura, as histórias e a biodiversidade da região. O objetivo é fortalecer a economia criativa e impulsionar o turismo no bioma amazônico. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março, e o edital completo está disponível no site da Embratur.

Podem participar produtoras de todo o Brasil, mas, pelo menos metade dos projetos selecionados será de realizadores da Amazônia Legal, que engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. O edital contempla projetos de ficção, animação, documentário ou outros formatos, desde que não sejam seriados.

Serão escolhidos quatro projetos, cada um recebendo um aporte de R$ 100 mil, para a produção de um curta-metragem com até 15 minutos de duração. As obras devem abordar temas ligados ao bioma amazônico, incluindo turismo sustentável, comunidades tradicionais, diversidades - afroturismo, indígena, comunidades ribeirinhas, LGBTQ+, acessibilidade, equidade de gênero etc -patrimônio cultural, gastronomia, artesanato, música, ecoturismo e aventura, entre outros segmentos.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ressaltou que a iniciativa acompanha o crescente destaque da Amazônia em eventos internacionais, como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro. Ele também destacou o papel do audiovisual na valorização das riquezas naturais, culturais e humanas da região, consolidando-a como um destino turístico sustentável.

“O edital reforça o papel do audiovisual como ferramenta estratégica para divulgar as belezas naturais, culturais e humanas da Amazônia, consolidando a região como um destino sustentável e valorizando suas narrativas únicas”, destacou Freixo.

As obras cinematográficas produzidas com o apoio financeiro do Edital deverão ceder os direitos de imagem à Embratur por um período de 10 anos, sem custos. Os projetos inscritos serão avaliados por uma Comissão Julgadora formada por representantes da Embratur e especialistas nas áreas de turismo e audiovisual.

Os curtas-metragens selecionados deverão ter duração máxima de 15 minutos. Poderão se inscrever produtoras brasileiras independentes, incluindo Microempreendedores Individuais (MEI), desde que atendam às atividades artísticas especificadas no edital.

Cronograma

As inscrições para a segunda edição do Edital de Curtas-Metragens Brasil com S estarão abertas de 1º de fevereiro a 7 de março. A lista de inscritos será divulgada em 14 de março, seguida pela publicação preliminar dos projetos selecionados em 14 de abril.

O resultado final será anunciado em 22 de abril. Os curtas-metragens aprovados deverão ser entregues entre os dias 13 e 17 de outubro de 2025.