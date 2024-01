Em shopping de Belém, exposição inédita possibilita interação de crianças com répteis da Amazônia

A experiência de poder ver de perto e tocar em um réptil da Amazônia, como, por exemplo, uma cobra ou lagarto, pode ser um desafio radical, principalmente para as crianças. Para oportunizar essas diferentes sensações, a Exposição "Répteis do Bosque", uma programação inédita na capital paraense, que prioriza o respeito e conhecimento sobre a importância do ecossistema está disponível no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém.

O evento traz para visitação mais de 20 espécies de répteis que, naturalmente, não são vistos fora de seus habitats naturais. Além de oportunizar uma experiência totalmente diferenciada e exclusiva para as famílias, a programação busca agregar com mais informações sobre educação ambiental e preservação da natureza. Entre os bichos estão cobras, lagartos, tartarugas, jabutis, além da exuberante periquitambóia, serpente totalmente verde, conhecida como a "Esmeralda da Amazônia".

Os visitantes poderão percorrer um circuito, conhecer a história e função dos animais no ecossistema, saber se são peçonhentos ou não, descobrir outras curiosidades e, ao final, interagir e fazer fotos com algumas serpentes.

Todas as espécies apresentadas pertencem ao Centro Amazônico de Herpetologia, localizado em Benevides, que, desde 2017, atua no cuidado a animais vítimas de maus tratos e impossibilitados de retornar à natureza.

Segundo a gerente de marketing do Bosque, a atividade contempla as diversas ações da agenda ESG, que já vêm ocorrendo no empreendimento. “Esse é mais um evento que faz parte da agenda de atividades voltadas para as boas práticas ambientais e que busca agregar com sensações extremamente diferenciadas para os nossos clientes. Com certeza, as crianças vão vibrar vendo e conhecendo um pouco mais sobre a história e relevância de cada animal. É o combo perfeito que agrega diversão e conhecimento, a partir de novas descobertas”, afirma.

Serviço: A Exposição Répteis do Bosque iniciou esta semana no piso superior do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, número 1052. Todo o valor dos ingressos será arrecadado para manutenção do Centro e Preservação dos animais.

Segunda a sábado, das 10h às 22h, com o valor de R$40 (inteira) e R$20 (meia);

Domingos e feriados, das 12h às 22h, com o valor de R$60 (inteira) e R$30 (meia).