Em reabilitação, Mingau, do Ultraje a Rigor, está 'atento e interagindo', revela filha

Mingau, do Ultraje a Rigor, está responsivo e em processo de recuperação, segundo uma postagem feita no perfil do músico nas redes sociais nessa quarta-feira, 4. Ele foi baleado na cabeça em setembro de 2023 e ficou internado por mais de um ano.

Após uma melhora significativa, Mingau foi internado novamente em fevereiro deste ano. Sobre isso, a nota revelou que "depois de três meses internado no hospital Santa Catarina, em São Paulo, Mingau voltou à clínica de suporte Humana Magna, também na capital paulista, onde segue um intenso programa de recuperação."

A filha do baixista, Isabella Aglio, compartilhou um depoimento pessoal: "Além dos exercícios duas vezes por dia, cinco dias por semana, o contato com os profissionais e os outros pacientes, seja na sala de reabilitação ou no solarium, é um estímulo e tanto."

Ela explica também que a recuperação trouxe melhorias na parte cognitiva e motora do pai, que já move o tronco com a ajuda de fisioterapeutas.

"O Dr. Luiz Dourado neurologista clínico que o acompanha desde a primeira cirurgia confirmou que ele tem consciência, sim. Basta ver o quanto adora 'aprontar' com a gente. Outro dia, bocejou tão alto que assustou minha mãe. E foi só ver o susto dela pra continuar bocejando... e cair na gargalhada!", completou Isabella.

O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro, na noite de 3 de setembro de 2023. O músico foi baleado na cabeça durante o ataque e levado, após o tratamento inicial, para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, cidade onde seguiu com o tratamento.

Os médicos responsáveis pelo caso informaram, na época, que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

Após diversos procedimentos, incluindo uma cirurgia para controlar pressão intracraniana, o baixista da banda recebeu uma alta hospitalar em janeiro de 2024. No mesmo período, a família realizou uma vaquinha para custear as necessidades médicas de Mingau.

Entretanto, ele retornou ao hospital e passou por outras cirurgias, em uma nova internação que durou até outubro do ano passado. Ainda no período de recuperação, ele retornou ao hospital mais duas vezes, com sintomas como constipação e vômitos.

Atualmente, após a alta, o baixista se encontra em processo de recuperação e fisioterapia para retomada das funções cognitivas e motoras prejudicas após o acidente.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais